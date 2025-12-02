Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τι αλλάζει, ποια πρόστιμα απειλούν τους οδηγούς και πώς δηλώνεται ακινησία στο myCAR

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ για τα τέλη κυκλοφορίας 2026, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και χωρίς καμία πρόβλεψη για παράταση. Τα πρόστιμα για καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα αυστηρά, ενώ οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής ακινησίας μέσω της ίδιας εφαρμογής.

02 Δεκ. 2025 13:12
Pelop News

Από τις 3 Νοεμβρίου οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να δουν τα εκκαθαριστικά των τελών κυκλοφορίας 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ και να εξοφλήσουν τα ποσά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η καθυστέρηση έστω και μιας ημέρας επιβαρύνει αυτόματα τον οδηγό με πρόστιμο 25%, το οποίο αυξάνεται όσο περνούν οι μήνες, φτάνοντας έως και στο 100% του αρχικού ποσού.

Οι κυρώσεις για όσους αμελήσουν την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας είναι αυστηρές και κλιμακωτές. Για πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο του 2026 επιβάλλεται πρόστιμο 25%, τον Φεβρουάριο 50%, ενώ από τον Μάρτιο και μετά το πρόστιμο ισούται με το 100% των τελών, με ελάχιστη προσαύξηση τα 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 125 ευρώ τον Ιανουάριο, 150 τον Φεβρουάριο ή 200 ευρώ μετά τον Μάρτιο.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση την πρώτη άδεια κυκλοφορίας και τα χαρακτηριστικά του οχήματος. Τα ΙΧ που ταξινομήθηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται με βάση τον κυβισμό, ενώ όσα κυκλοφόρησαν από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά υπολογίζονται ανάλογα με τις εκπομπές CO₂. Τα πιο «καθαρά» μοντέλα με χαμηλές εκπομπές απαλλάσσονται πλήρως.

Ενδεικτικά, όχημα 1.200 κ.εκ. πριν το 2010 πληρώνει 135 ευρώ, ενώ στα 1.600 κ.εκ. το ποσό ανεβαίνει στα 280 ευρώ και στα 2.000 κ.εκ. στα 690 ευρώ. Για οχήματα νεότερης τεχνολογίας, τα τέλη αυξάνονται ανά γραμμάριο CO₂, με τα πιο ενεργοβόρα να φτάνουν τα 3,72 ευρώ/γραμμάριο.

Για όσα ταξινομήθηκαν από 1.1.2021, η απαλλαγή ισχύει έως τα 122 γρ./χλμ., ενώ οι υψηλές εκπομπές επιβαρύνονται έως 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο.

Ψηφιακή ακινησία έως 31 Δεκεμβρίου
Οι ιδιοκτήτες που δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026 μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR έως το τέλος του έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σημείο στάθμευσης να είναι ιδιόκτητο, μισθωμένο ή παραχωρημένο. Στα οχήματα με περισσότερους ιδιοκτήτες απαιτείται συναίνεση όλων.

Η χρήση οχήματος που έχει δηλωθεί σε ακινησία συνεπάγεται πρόστιμο διπλάσιο των τελών και επιπλέον χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, η οποία σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται στα 30.000 ευρώ, μαζί με αφαίρεση διπλώματος για τρία χρόνια.

Με το σύστημα αυτό, η ΑΑΔΕ επιδιώκει μεγαλύτερη φορολογική συνέπεια και ταχύτερη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR.

