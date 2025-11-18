Τέλη κυκλοφορίας: Ποια οχήματα δεν θα πληρώσουν με νέα ρύθμιση

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης.

18 Νοέ. 2025 17:52
Pelop News

Απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι οργανώσεις εθελοντών πυροσβεστών προωθείται στο πλαίσιο νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα.

Σχετική διάταξη, που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε διαβούλευση, προβλέπει ότι τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, με την προϋπόθεση ότι τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε δράσεις πολιτικής προστασίας.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε: «Σήμερα ικανοποιούμε ένα πάγιο και απολύτως δίκαιο αίτημα των εθελοντών που ενισχύουν καθημερινά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Η απαλλαγή των επιχειρησιακών τους οχημάτων από τα τέλη κυκλοφορίας μειώνει το βάρος της λειτουργίας τους και διευκολύνει το έργο τους στο πεδίο. Από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκα με εκπροσώπους των εθελοντικών οργανώσεων, δεσμεύθηκα προσωπικά ότι το συγκεκριμένο ζήτημα θα αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και προτεραιότητα. Σήμερα, υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση. Με την απαλλαγή των επιχειρησιακών τους οχημάτων από τα τέλη κυκλοφορίας μειώνουμε σημαντικά το λειτουργικό τους κόστος και ενισχύουμε την επιχειρησιακή τους δυνατότητα, στη κοινή μας μάχη με τις φυσικές καταστροφές. Συνεχίζουμε, με στρατηγική και πράξεις, να ενισχύουμε όσους υπηρετούν το κοινό καλό».

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας τόνισε: «Προχωράμε σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη διευκόλυνση του έργου των εθελοντικών οργανώσεων πυροσβεστών. Μετά την απαλλαγή των οχημάτων τους από το τέλος ταξινόμησης, επεκτείνουμε τη στήριξή μας με την απαλλαγή και από τα τέλη κυκλοφορίας. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ του εθελοντισμού και αναγνωρίζουμε εμπράκτως την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών στην προστασία της χώρας μας από τις πυρκαγιές».

Υπενθυμίζεται ότι με σχετική διάταξη του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, που ψηφίστηκε προ μηνών, τα οχήματα που αποκτούν εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρόσβεσης απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πυροσβεστικά οχήματα ή ως μέσα μεταφοράς προσώπων προς παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης.

