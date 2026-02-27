Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας στο πόλο ανδρών στον τελικό του Final-4 που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη.

Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 15-8 του Απόλλωνα Σμύρνης και ο Παναθηναϊκός 15-11 του Πανιωνίου στους ημιτελικούς. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 9ο σερί τρόπαιό του και το 27ο της ιστορίας του και ο Παναθηναϊκός το πρώτο.

Οι δύο ομάδες έπαιξαν και στον τελικό του 2025 στον Βόλο με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 22-9.

Ο Ολυμπιακός 15-8 τον Απόλλωνα Σμύρνης

Ο Ολυμπιακός συνάντησε κάποιες δυσκολίες απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά θα είναι και πάλι παρών -για 14η συνεχόμενη χρονιά- στον τελικό του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών.

Οι πρωταθλητές και κυπελλούχοι Ελλάδας προηγήθηκαν αρχικά 2-0, αλλά ο Απόλλωνας εκμεταλλεύθηκε τις αποβολές που κέρδισε και, με τέσσερα αναπάντητα γκολ (τα δύο ο Ντάουμπε), πήρε προβάδισμα 4-2. Ο Γκίλλας διαμόρφωσε το 4-3 του πρώτου οκταλέπτου και η “αμφίβια ταξιαρχία” κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία στο σκορ, χάρη σε συνεχόμενες πολύ καλές αποκρούσεις του Νίκου Μητράκη. Μάλιστα, ο Ντάουμπε ανέβασε πάλι τη διαφορά στο +2, όμως στο φινάλε του ημιχρόνου ο Ολυμπιακός βρήκε τις λύσεις και ανέτρεψε την κατάσταση, περνώντας μπροστά 6-5 με γκολ των Παπαναστασίου, Κάκαρη και Ζάλανκι.

Ο Σολανάκης ισοφάρισε στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου, αλλά στη συνέχεια οι “ερυθρόλευκοι” βελτίωσαν την άμυνά τους, ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος έκανε κάποιες δύσκολες επεμβάσεις και με ένα σερί 3-0, η πειραϊκή ομάδα πήρε προβάδισμα 9-6. Ενα επιτυχημένο challenge του Τεό Λοράντου οδήγησε σε πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα, το οποίο αξιοποίησε ο Μπογκντάνοβιτς (έπαιξε κανονικά, παρά τον τραυματισμό που είχε την περασμένη εβδομάδα), με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται 9-7.

Θεωρητικά, ο Απόλλων Σμύρνης είχε μία ευκαιρία να κυνηγήσει την έκπληξη, όμως με τους παίκτες του να ψάχνουν μονότονα τους Μπογκντάνοβιτς και Ντάουμπε (τους οποίους φυσικά οι “ερυθρόλευκοι” έκλειναν καλά), στην πραγματικότητα δεν είχε τύχη. Με πέναλτι του Γκίλλα και γκολ του Γενηδουνιά, ο Ολυμπιακός ξέφυγε 11-7, στα μισά της τελευταίας περιόδου, και “κλείδωσε” τη νίκη, ανοίγοντας μάλιστα στο τέλος την “ψαλίδα” της διαφοράς.

Τα οκτάλεπτα : 4-3, 1-3, 2-3, 1-6

Διαιτητές: Σταυρίδης, Πολυχρονόπουλος

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

O Παναθηναϊκός 15-11 τον Πανιώνιο

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε για δεύτερη σερί χρονιά (και τέταρτη συνολικά) στον τελικό του κυπέλλου υδατοσφαίρισης ανδρών, καθώς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και επικράτησε 15-11 του Πανιωνίου, στον πρώτο ημιτελικό του final-4, που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη. Χαρακτηριστικό σημείο του αγώνα, ήταν η αποβολή με αντικατάσταση των βασικών φουνταριστών των δύο ομάδων: πρώτα του Κώστα Μουρίκη, στα τελευταία δευτερόλεπτα του ημιχρόνου, κι έπειτα του Νίκου Παπανικολάου (στο τρίτο οκτάλεπτο). Οι δύο παραβάσεις καταλογίστηκαν μετά από εξέταση του βίντεο, που αξιοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Με δύο γκολ του Σκουμπάκη στον παίκτη παραπάνω και ένα του Παπασηφάκη στα ίσια, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε αρχικά 3-1, αλλά ο Γούνας με δύο διαδοχικά τέρματα (το δεύτερο με πέναλτι) ισοφάρισε 3-3, στο τέλος της πρώτης περιόδου. Ο έμπειρος περιφερειακός συνέχισε να κρατάει τον Πανιώνιο μέσα στο παιχνίδι με ακόμη δύο γκολ στο δεύτερο οκτάλεπτο (το ένα εξ αυτών με υποδειγματική λόμπα), αλλά δύο συνεχόμενα σουτ του Παπασηφάκη έδωσαν ξανά προβάδιασμα δύο γκολ (8-6) στους «πράσινους».

Στα δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, είχαμε για πρώτη φορά τη χρήση VAR σε αγώνα των εγχώριων διοργανώσεων, μέσω του οποίου οι διαιτητές απέβαλαν με αντικατάσταση τον Κώστα Μουρίκη, για χτύπημα στον Μπανίτσεβιτς, κι αφού ο Μαυροβούνιος είχε πρώτα υποπέσει σε αποβολή. Το… σενάριο όμως, επαναλήφθηκε αντίστροφα στην τρίτη περίοδο, με τους διαιτητές να αποβάλλουν αυτή τη φορά τον φουνταριστό του «τριφυλλιού», Νίκο Παπανικολάου, για χτύπημα με το πόδι σε αντίπαλο, κι ενώ το σκορ ήταν 10-8. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης μείωσε σε 10-9 με γκολ του Καρατζά από τα 2μ., ενάμισι λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, όμως ο Γκιουβέτσης απάντησε άμεσα και, στο τελευταίο οκτάλεπτο, οι «πράσινοι» με τέρματα των Μπανίτσεβιτς, Παπασηφάκη και Χαλυβόπουλου ξέφυγαν 14-9 και «καθάρισαν» τον ημιτελικό.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-5, 3-3, 2-4

Διαιτητές: Βασιλείου, Αχλαδιώτης

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κώστας Δήμου): Πόρτερ, Μπουζαλάς 1, Κ. Μπιτσάκος 1, Σπυθ. Καρατζάς 1, Παπάκος 1, Σουζούκι 1, Ανδρ. Μπιτσάκος 1, Τρασάι, Μουρίκης, Γούνας 4, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Παρτσόγλου, Παυλοστάθης, Μότσιας.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 2, Παπανικολάου, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης 1, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 4, Κοπελιάδης 3, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.

