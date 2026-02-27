Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος

Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena με 67-65 στο νήμα. Οι δύο ομάδες θα ξανασυναντηθούν στην Ποντγκόριτσα στις 2 Μαρτίου. για την 4η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Η Ελλάδα έγραψε το 10-7 (5’20’’) με τον Μήτρου Λονγκ με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα (14-15, 8’10’’) και να επιστρέφουν μετατρέποντας το 17-15 (9’) και το 23-23 (11’) σε 26-33 (15’10’’). Το Μαυροβούνιο εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της ελληνικής ομάδας πάλεψε για τα επιθετικά ριμπάουντ και βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο +7.

Μέσα από αλλαγές και προσπάθεια στην άμυνα η Ελλάδα βρήκε τον δικό της τρόπο να απαντήσει. Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου και Καλαϊτζάκης έφτασαν ως το καλάθι για να πάρει ξανά το προβάδισμα (34-33, 16’) και να φτάσει με τέσσερις συνεχόμενους πόντους από τον Τολιόπουλο στο 38-35 (19’). Το Μαυροβούνιο και ο Χατζιμπέγκοβιτς νίκησαν όμως το χρόνο και με ένα μακρινό τρίποντο έκλεισαν το πρώτο μισό επιστρέφοντας στη θέση του οδηγού (38-40).

Η Ελλάδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια με την επιστροφή στο παρκέ (40-40) με τον Μήτρου Λονγκ, αλλά στην πορεία βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ (43-48, 24′) με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει 52-55. Ο Τολιόπουλος από την γραμμή οδήγησε σε μία ακόμη ισοπαλία (57-57, 32′). Ο Παπανικολάου έγραψε το 60-61 (35’30”) βάζοντας και τον κόσμο στην εξίσωση. Ο Λαρεντζάκης πήγε στη γραμμή για το 61-61 (36’10”) και το 63-63 (37’50”) και ο Καλαϊτζάκης έδωσε το προβάδισμα (38’20”), αλλά το Μαυροβούνιο ήταν και πάλι εκεί και με ένα γρήγορο 4-0 έγραψε το 65-67 με 37” στο ρολόι και πήρε τη νίκη με το τελικό 65-67.

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Αουνκρότζερς (Λετονία), Μπαρκάουσκας (Λιθουανία)/Καλινάουσκας (Λιθουανία)

Δεκάλεπτα: 17-19, 38-40, 52-55, 65-67

Ελλάδα (Σπανούλης): Ρογκαβόπουλος 2, Λαρεντζάκης 6 (1), Μωραϊτης 2, Τολιόπουλος 5, Καλαϊτζάκης Π. 6, Χαραλαμπόπουλος 1, Παπανικολάου 12 (2), Χουγκάς 4 (1), Αντετοκούνμπο Κ. 13, Μήτογλου 6, Μήτρου Λονγκ 8 (2)

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

1η αγωνιστική

Ελλάδα – Ρουμανία 91-64

Μαυροβούνιο – Πορτογαλία 62-83

2η αγωνιστική

Πορτογαλία – Ελλάδα 68-76

Ρουμανία – Μαυροβούνιο 75-80

3η αγωνιστική

Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67

27/2 21.00 Πορτογαλία – Ρουμανία

4η αγωνιστική

2/3 19.00 Ρουμανία – Πορτογαλία

2/3 20.00 Μαυροβούνιο – Ελλάδα

5η αγωνιστική

2/7 Ρουμανία – Ελλάδα

2/7 Πορτογαλία – Μαυροβούνιο

6η αγωνιστική

5/7 Ελλάδα – Πορτογαλία

5/7 Μαυροβούνιο – Ρουμανία

Η κατάταξη

1.Μαυροβούνιο 2-1 5

2.Ελλάδα 2-1 5

3.Πορτογαλία 1-1 3

4.Ρουμανία 0-2 2

