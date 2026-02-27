Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
Ο δυναμικός φόργουορντ-σέντερ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για το ντέρμπι με τον πρωτοπόρο Κρόνο
«Παίζουμε με τον πρωτοπόρο και αυτό από μόνο του λέει πολλά για τον βαθμό δυσκολίας. Όμως έχουμε έξτρα κίνητρο». Αυτά τόνισε ο δυναμικός φόργουορντ-σέντερ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Γιώργος Κογιώνης, σχολιάζοντας το παιχνίδι που θα παίξει η Ένωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 17.00 με τον Κρόνο στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.
Ακολούθως ο Γιώργος Κογιώνης πρόσθεσε: «Προερχόμαστε από μία ήττα με κακή εμφάνιση και θα έχουμε την ευκαιρία κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο να την αφήσουμε πίσω δίνοντας το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί.
Παίζουμε στην έδρα μας ένα σημαντικό παιχνίδι και όλοι γνωρίζουμε πόσο απαιτητικό είναι και τι πρέπει να κάνουμε για να τα καταφέρουμε».
