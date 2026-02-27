Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»

«Παίζουμε με τον πρωτοπόρο και αυτό από μόνο του λέει πολλά για τον βαθμό δυσκολίας. Όμως έχουμε έξτρα κίνητρο». Αυτά τόνισε ο δυναμικός φόργουορντ-σέντερ της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, Γιώργος Κογιώνης, σχολιάζοντας το παιχνίδι που θα παίξει η Ένωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στις 17.00 με τον Κρόνο στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Ακολούθως ο Γιώργος Κογιώνης πρόσθεσε: «Προερχόμαστε από μία ήττα με κακή εμφάνιση και θα έχουμε την ευκαιρία κόντρα σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο να την αφήσουμε πίσω δίνοντας το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί.

Παίζουμε στην έδρα μας ένα σημαντικό παιχνίδι και όλοι γνωρίζουμε πόσο απαιτητικό είναι και τι πρέπει να κάνουμε για να τα καταφέρουμε».

