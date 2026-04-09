Τελικός Κυπέλλου: Ο ΟΦΗ ζήτησε Έλληνα διαιτητή και ξένο VAR κόντρα στον ΠΑΟΚ

09 Απρ. 2026 18:15
Pelop News

Ξεκάθαρη θέση ενόψει του τελικού του Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ πήρε ο ΟΦΗ, ζητώντας τον ορισμό Έλληνα διαιτητή στο γήπεδο.

Οι Κρητικοί επισημαίνουν πως στη φετινή διοργάνωση έγιναν ουσιαστικά βήματα, με την παρουσία Ελλήνων διαιτητών στα ημιτελικά, σε συνδυασμό με τη χρήση ξένου διαιτητή στο VAR, κάτι που λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη θέση του συλλόγου, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιαστικές αλλαγές, ώστε να ενισχυθεί σταδιακά η εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΦΗ θεωρεί πως στον τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, είναι λογικό να διατηρηθεί το ίδιο μοντέλο, δηλαδή Έλληνας διαιτητής στον αγωνιστικό χώρο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.

Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές.

Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».

