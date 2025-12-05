Τελικός League Cup: Συσκότιση λόγω κακοκαιρίας και διακοπή! ΦΩΤΟ

Στα μέσα του τρίτου σετ, το κλειστό γυμναστήριο “Ανδρέας Βαρίκας” με τα φώτα άρχισαν να σβήνουν…

05 Δεκ. 2025 18:25
Pelop News

Ούτε από βόλεϊ καταλαβαίνει η κακοκαιρία, που έκανε την εμφάνισή της στον τελικό ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για το League Cup με έναν διαφορετικό τρόπο. Στα μέσα του τρίτου σετ, το κλειστό γυμναστήριο “Ανδρέας Βαρίκας”… σκοτείνιασε με τα φώτα να σβήνουν.

Με τις δύο ομάδες να… μονομαχούν για τον πρώτο τίτλος της σεζόν στο βόλεϊ ανδρών και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 2-0 σετ, στα μέσα του τρίτου σετ τα φώτα έσβησαν. Αυτό, προφανώς, οφείλεται στην κακοκαιρία που ταλαιπωρεί την Αττική και είχε ως συνέπεια τη διακοπή ρεύματος σε ένα μεγάλο της Νέας Σμύρνης, στο οποίο βρίσκεται και το κλειστό γυμναστήριο.

Αυτό όπως είναι λογικό διέκοψε της ροή του αγώνα, με τους υπεύθυνους να τονίζουν πως η αναμονή για την λύση του προβλήματος μπορεί να διαρκέσει έως 90 λεπτά. Από εκεί και πέρα, βάσει κανονισμών, ο τελικός θ’ αναβληθεί και διεξαχθεί άλλη μέρα.

