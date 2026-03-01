Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες

Πολύς κόσμος βρέθηκε σήμερα στο «Promitheas Park» για τον τελικό του Final-8 του Rising Stars ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό. Στο Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο επικρατούσε το αδιαχώρητο, με όλη τη μπασκετική Πάτρα (και όχι μόνο) να δίνει το «παρών». Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες από τις κερκίδες από τη μεγάλη «γιορτή» του μπάσκετ.

