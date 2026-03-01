Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες

Το «Promitheas Park» γέμισε ασφυχτικά από κόσμο για τον τελικό του Rising Stars, στον οποίο νίκησε ο Προμηθέας τον Ολυμπιακό.

Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Το αδιαχώρητο στο «Promitheas Park» στον τελικό του Rising Stars
01 Μαρ. 2026 18:14
Pelop News

Πολύς κόσμος βρέθηκε σήμερα στο «Promitheas Park» για τον τελικό του Final-8 του Rising Stars ανάμεσα στον Προμηθέα και τον Ολυμπιακό. Στο Αθλητικό Κέντρο του Προμηθέα στον Καστελλόκαμπο επικρατούσε το αδιαχώρητο, με όλη τη μπασκετική Πάτρα (και όχι μόνο) να δίνει το «παρών». Ακολουθούν χαρακτηριστικές εικόνες από τις κερκίδες από τη μεγάλη «γιορτή» του μπάσκετ.

Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» - Φωτογραφίες

