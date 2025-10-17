Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας

Ελληνας 60 ετών από την Κομοτηνή, πιάστηκε να εισάγει παράνομα εμβόλια για την ευλογία των αιγοπροβάτων.

Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας
17 Οκτ. 2025 19:36
Pelop News

Κάτοικος Κομοτηνής, 60 ετών  συνελήφθη στο Τελωνείο των Κήπων, καθώς επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μεταφέροντας παράνομα σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το «υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ευλογιάς και για τον εντοπισμό περιπτώσεων εισαγωγής παράνομων εμβολίων».

Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά τη διάρκεια τελωνειακού ελέγχου στο όχημα το συλληφθέντος, οι αστυνομικοί της Τελωνειακής Διεύθυνσης Κήπων, σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, εντόπισαν ένα κιβώριο από φελιζόλ το οποίο περιείχε σκευάσματα-εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και συγκεκριμένα:

-Δώδεκα φιαλίδια των 50ml υγρής ουσίας έκαστο, τα οποία αποτελούν τον διαλύτη και

-Δώδεκα φιαλίδια των 100ml σκόνης έκαστο, που αποτελούν το εμβόλιο.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, παρέλαβε το προαναφερόμενο κιβώτιο από το σταθμό λεωφορείου στην Κεσσάνη Τουρκίας, όπου εστάλη από άγνωστο αποστολέα από την Κωνσταντινούπολη.

Ο δράστης συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του από το Τελωνείο Κήπων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
20:30 Υπόθεση αρχαιοκαπηλίας Μέγα Σπήλαιο: Τι έδειξε η καταγραφή της Eφορείας Αρχαιοτήτων
20:24 Ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής Tomahawk στην Ουκρανία από Τραμπ ΒΙΝΤΕΟ
20:17 Συναγερμός για φωτιά σε ξυλουργείο στην Πάτρα
20:12 Κακοποίηση – Βόλος: Μαθήτρια πήγε σημαδεμένη στο σχολείο από τον πατέρα της!
20:00 Παύλος Γερουλάνος στον Peloponnisos FM: «Ο κόσμος δεν θα μας συγχωρέσει, αν…»
20:00 Καιρός: Εντονα φαινόμενα σε δύο δόσεις, πότε αναμένεται βελτίωση ΧΑΡΤΕΣ – ΒΙΝΤΕΟ
19:57 Εγκλημα Φοινικούντα: Τι υποστήριξε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη για το τηλεφώνημα «φωτιά» μετά τη διπλή εκτέλεση
19:48 Σχεδιάζει να προμηθεύσει τη Συρία με όπλα η Τουρκία
19:36 Τελωνείο Κήπων: Eισήγαγε παράνομα εμβόλια κατά της ευλογίας
19:30 Πάτρα: Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και του πνεύματος στο πλευρό του Παναγιώτη Ρηγόπουλου
19:23 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για την άμυνα – Συμφωνία των 27 για την υποστήριξη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας
19:15 Δυστύχημα στις Αφίδνες: Δύο φορές πάνω από το όριο το αλκοόλ στον τραυματία οδηγό του θανατηφόρου τροχαίου
19:14 Γεωργιόπουλος: «Θα είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στη πρεμιέρα»
19:07 «Βουτιά» 5,8% για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε χαμηλό διμήνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ