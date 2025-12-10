Τέλος εποχής για ιστορικό καφέ στην Πάτρα ΦΩΤΟ

Τίτλοι τέλος για το ιστορικό καφέ στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα λουκέτο μπήκε στο καφέ «Σταθμός» επί της Οθωνος Αμαλίας, στην πλατεία Τριών Συμμάχων.

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΒΡΗ

«Νέο ισχυρό σοκ από την εστίαση στην Πάτρα

Εκλεισε το καφέ –εστιατόριο Σταθμός !!!

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 1997 με πολύ αισιοδοξία και καλές προοπτικές αναβαθμίζοντας καταλυτικά την παραλιακή ζώνη της Πάτρας στο ύψος της πλατείας Τριών Συμμάχων που παρέμενε μέχρι τότε πολύ υποβαθμισμένη.

Το πολύ γνωστό καφέ Σταθμός από τότε έγραψε διέγραψε πολλές επιτυχίες στο χώρο της εστίασης ως όνομα στην πόλη που είχε αποκτήσει ένα ακόμα σημαντικό σημείο αναφοράς.

Αλλά ξαφνικά ήλθε η στιγμή που από προχθές Δευτέρα κατέβασε ρολά.

Οι λόγοι αυτονόητοι παρά της προσπάθειες της ιδιοκτησίας να το κρατήσει …στη ζωή.

Οι συνθήκες στην αγορά της πόλης άλλαξαν δραματικά και όποιον πάρει η μπάλα…

Τώρα σκοτάδι και ερημία παρά την συνεχή διέλευση δίπλα εκατοντάδων ατόμων λόγω του προαστιακού σιδηροδρόμου.

Κρίμα και πάλι κρίμα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



