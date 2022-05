Τέλος η ουδετερότητα για Σουηδία και Φινλανδία: Υποβάλουν σήμερα αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Έτσι, η Σουηδία και η Φινλανδία, με το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ αφήνουν τη διαχρονική τους «ουδετερότητα» και επιλέγουν ξεκάθαρα «στρατόπεδο», υπό τον φόβο που τους προξένησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μάλιστα, σήμερα οι ηγέτες της Σουηδίας και της Φινλανδίας θα μεταβούν στον Λευκό Οίκο, όπου θα τους υποδεχθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, στο πλαίσιο των αιτήσεων των δύο χωρών για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σήμερα το πρωί, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, με τον πρέσβη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, Κλάους Κορχόνεν, και με τον πρέσβη της Σουηδίας στη Συμμαχία, Άξελ Βέρνχοφ.

Χθες, η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Αν Λίντε, υπέγραψε την αίτηση ένταξης στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, την ώρα που το φινλανδικό κοινοβούλιο ενέκρινε το αίτημα για την ιστορική ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Στη Σουηδία και στη Φινλανδία συμφωνούμε επίσης να πάμε χέρι χέρι διά μέσου ολόκληρης αυτής της διαδικασίας και θα καταθέσουμε αύριο μαζί την αίτηση (για ένταξη στο ΝΑΤΟ)» δήλωσε η Σουηδή πρωθυπουργός, Μαγκνταλένα Άντερσον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Φινλανδό πρόεδρο, Σαούλι Νιινίστο, στη Στοκχόλμη.

Historic moment when NATO can get even closer to Russia's borders

"Sweden is one step closer to NATO," said Foreign Minister Ann Linde, who signed an application to join the Alliance. pic.twitter.com/tsE4N2u5LB

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 17, 2022