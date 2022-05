Τέλος η ουδετερότητα για τη Σουηδία – Υποβάλλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Η Σουηδία γυρνά σελίδα, αποφασίζοντας να εγκαταλείψει την ουδετερότητά της, εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο επισήμως, η Σουηδία συντάσσεται με την Φινλανδία και υποβάλλει αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ.

BREAKING: Sweden officially announces it will apply to become a member of NATO

— The Spectator Index (@spectatorindex) May 16, 2022