Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα

Πλέον για κάτι περισσότερο από τρεις μήνες κράτησε η θητεία του Κούρο Σεγκούρα στον Προμηθέα, με την ομάδα της Πάτρας να αποφασίζει να απολύσει τον Ισπανό προπονητή σήμερα (9/3/2026) μετά από ένα σερί επτά ηττών στη GBL.

Ο Σεγκούρα ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 2 Δεκεμβρίου του 2025, διαδεχόμενος τον Γιώργο Λιμνιάτη, που ξεκίνησε τη σεζόν στο τιμόνι του Προμηθέα, αλλά δεν κατάφερε να φέρει τα θετικά αποτελέσματα που προσδοκούσαν στον σύλλογο.

Τελευταία νίκη των Πατρινών στο πρωτάθλημα ήταν εκείνη επί του Περιστερίου Betsson στις 28 Δεκεμβρίου. Έκτοτε ο Προμηθέας ηττήθηκε από ΑΕΚ (εντός), Μαρούσι (εκτός), Πανιώνιο (εντός), Άρη Betsson (εντός), Ολυμπιακό (εκτός), Περιστέρι Betsson (εντός) και ΑΕΚ (εκτός).

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι απέναντι στη Μύκονο Betsson στις 14 Μαρτίου (16:00) για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL και πλεόν αναζητείται ο επόμενος προπονητής.

