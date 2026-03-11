Τέλος ο Βασίλης Σπανούλης από τη Μονακό – Το πρώτο σχόλιο του προπονητή της Εθνικής

Κοινή συναινέσει το «διαζύγιο» – Παραμένει προπονητής της Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανδρών

11 Μαρ. 2026 16:20
Οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της AS Monaco Basket αποτελεί ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν να λύσουν άμεσα και κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Το «διαζύγιο» επιβεβαιώθηκε με επίσημη ανακοίνωση της ομάδας, ενώ ο Έλληνας προπονητής έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, μέσω δήλωσης που δημοσιοποίησε ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 43χρονος τεχνικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας προπονητής βρίσκεται ήδη εν πτήσει προς την Αθήνα, όπου αναμένεται να φτάσει λίγο μετά τις 15:00.

Η αποχώρηση του Σπανούλη έρχεται σε μια περίοδο έντονων προβλημάτων για την ομάδα του Μόντε Κάρλο. Τα οικονομικά ζητήματα, οι εντάσεις που προέκυψαν από καθυστερήσεις στις πληρωμές των παικτών, αλλά και οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της EuroLeague δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα δύσκολο κλίμα, που οδήγησε τελικά στην αποχώρησή του.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον πάγκο της ομάδας, ο Σπανούλης οδήγησε τη Μονακό μέχρι τον τελικό της EuroLeague την περασμένη σεζόν, όπου ηττήθηκε από τη Fenerbahçe Beko.

Παράλληλα, ο Σπανούλης συνεχίζει κανονικά τα καθήκοντά του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ανδρών, μετά και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025.

