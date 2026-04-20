Τέλος τα εισιτήρια για το final-4 της Αθήνας-Τι ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα

Η δίψα του μπασκετικού κοινού για το Final Four 2026 στην Αθήνα είναι τεράστια, με τη EuroLeague να ανακοινώνει ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή ανακοίνωσε πως η τέταρτη φάση διάθεσης άνοιξε στις 10:00 της Δευτέρας (20/04) και το σύνολο των εισιτηρίων “εξαφανίστηκαν”, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί sold-out.

Υπήρξαν τέσσερις φάσεις διάθεσης των εισιτηρίων, με το κοινό να ανταποκρίνεται άμεσα και τα εισιτήρια να εξαντλούνται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Θυμίζουμε ότι το Final Four θα διεξαχθεί στο T-Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της EuroLeague

Η EuroLeague ανακοίνωσε ότι όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό για το Final Four 2026 στην Αθήνα.

Όλα τα εισιτήρια για το ευρύ κοινό για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, εξαντλήθηκαν.

Η εξαιρετική ζήτηση για το Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την etihad, έφτασε στο αποκορύφωμά της, καθώς όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν στο ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένης της τελικής διάθεσης της Φάσης 4, έχουν επίσημα εξαντληθεί.

Μετά την συντριπτική ανταπόκριση στις Φάσεις 1, 2 και 3, οι οποίες οδήγησαν σε πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων, η τελευταία διαθέσιμη παρτίδα εισιτηρίων της Φάσης 4 τέθηκε σε πώληση στις 20 Απριλίου στις 10:00 CEST και εξαντλήθηκε γρήγορα. Με την εξάντληση αυτής της τελικής παρτίδας, όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το Final Four του 2026 έχουν εξαντληθεί πλήρως.

Οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά μαζικά, επιβεβαιώνοντας την τεράστια παγκόσμια προσδοκία για την κορυφαία διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η ταχύτητα με την οποία εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια σε κάθε φάση πώλησης υπογραμμίζει την απαράμιλλη ελκυστικότητα του Final Four, καθώς οπαδοί από όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής εξασφάλισαν τη θέση τους στην Αθήνα για την τελική αναμέτρηση της σεζόν.

Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πώλησης, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα Final Four στην ιστορία της EuroLeague.

Οι φίλαθλοι καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα κανάλια της EuroLeague για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις ή πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση.

