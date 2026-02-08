Τέλος το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν μέσα στο 2026

Παρά το γεγονός ότι εδώ και χρόνια η Ελλάδα ακολουθεί το πρότυπο της έκδοσης νέου τύπου αδειών οδήγησης, με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ένας μεγάλος αριθμός οδηγών εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το παραδοσιακό χάρτινο τρίπτυχο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 19 Ιανουαρίου 2033, όμως από εκεί και έπειτα όλα τα χάρτινα διπλώματα ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε η άδεια ικανότητας να θεωρείται έγκυρη.

Πολλοί είναι οι οδηγοί που ξεχνούν ότι η άδεια οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης και ως εκ τούτου χρήζει ανανέωσης. Όπως και την περασμένη χρονιά, έτσι και μέσα στο 2026, όσοι συμπληρώσουν το 65ο έτος της ηλικίας τους και είναι κάτοχοι του παλιού, χάρτινου διπλώματος οδήγησης, πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέου τύπου, σε μορφή κάρτας.

Παράλληλα, οι οδηγοί δεν πρέπει να ξεχνούν ότι μετά το 65ο έτος της ηλικίας, η ανανέωση της άδειας οδήγησης γίνεται ανά τρία χρόνια, ενώ με τη συμπλήρωση του 80ού έτους απαιτείται ανανέωση ανά δύο χρόνια, παράλληλα με εξέταση από ιατρούς των ειδικοτήτων: Παθολόγου, οφθαλμιάτρου, ωτορινολαρυγγολόγου & νευρολόγου ή ψυχίατρου.

Ποιοι άλλοι χάνουν το χάρτινο δίπλωμα;

Επιπροσθέτως, το παλιό, χάρτινο δίπλωμα θα «χάσουν», ανεξάρτητα από την ηλικία τους, και όσοι επιθυμούν να προσθέσουν μία νέα κατηγορία οδήγησης -π.χ. όσοι έχουν ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου και επιτύχουν στις εξετάσεις οδήγησης για μοτοσικλέτα. Σε αυτή την περίπτωση θα παραδώσουν το παλιό δίπλωμα και θα τους χορηγηθεί το νέο δίπλωμα, όπου θα έχει προστεθεί και η νέα κατηγορία οχήματος το οποίο θα μπορούν να οδηγούν.

Τα παλιά διπλώματα έχουν ορισμένα μειονεκτήματα συγκριτικά με τις πλαστικοποιημένες κάρτες, όπως είναι η απουσία λατινικών χαρακτήρων, κάτι που κάνει την ανάγνωση των στοιχείων και την διασταύρωσή τους από τις αρχές άλλων ευρωπαϊκών και μη χωρών δύσκολη. Επιπροσθέτως, φθείρονται και δεν προσφέρουν την ασφάλεια των πλαστικοποιημένων καρτών, οι οποίες είναι δύσκολο να πλαστογραφηθούν.

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν ένα χάρτινο δίπλωμα άκυρο και επί της ουσίας επιβάλλουν την άμεση αντικατάστασή του πολύ πριν παρέλθει αυτή η «περίοδος χάριτος» και φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 2033.

Η έντονη φθορά είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση αντικατάστασης του παλαιού-χάρτινου διπλώματος. Επίσης, η απουσία λατινικών χαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μία ακόμα αφορμή για να αντικαταστήσει κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση του εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική.

