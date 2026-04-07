Τένις: Ο Τσιτσιπάς κατρακύλησε στην Παγκόσμια κατάταξη

Μεγάλες συνέπειες θα έχει για τον Στέφανο Τσιτσιπά η ήττα χθεσινή του (06.04.2026) από τον Αργεντίνο Τσεντρουρέλο μόλις στον 1ο γύρο του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά πως η καριέρα του είναι σε καθοδική πορεία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει «βουτιά» στην κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας (ATP), που θ’ ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής αναμένεται να κατέβει άλλα 17 “σκαλοπάτια” και θα βρεθεί -από την 48η θέση- στο Νο 65 του κόσμου, θέση που είχε τον Απρίλιο του 2018!

Θυμίζουμε ότι ο Τσιτσιπάς είχε βρεθεί το 2021 στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης.

