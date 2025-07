Τέσσερις νεκροί και 34 αγνοούμενοι σε ναυάγιο στο Μπαλί ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 διασώθηκαν έπειτα από ναυάγιο πορθμείου που μετέφερε 65 επιβάτες και κατευθυνόταν προς το Μπαλί, στην Ινδονησία την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού αστυνομικού αξιωματούχου.

🚨🇮🇩#BREAKING | NEWS ⚠️

Rescue teams arrive for a massive search and rescue after a ferry carrying 65 people has sank in the Bali Strait, this happened very quick after departure from the Ketapang Port in East Java. pic.twitter.com/EU14otTBOy

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) July 2, 2025