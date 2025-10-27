Τέσσερις νεκροί σε ναυάγιο στη Λέσβο, επιχείρηση του Λιμενικού

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού το πρωί της Δευτέρας 27/10/2025 για ναυάγιο βάρκας που μετέφερε μετανάστες νοτιοδυτικά του ακρωτηρίου της Αγριλιάς στη Λέσβο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν εντοπιστεί 4 άνδρες χωρίς τις αισθήσεις τους ενώ άλλοι 7 έχουν διασωθεί.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 1 σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού και 1 ελικόπτερο super puma ενώ από ξηράς συμμετέχει 1 όχημα του λιμενικού.

