Τέσσερις στρατιώτες τραυματίστηκαν από πτώση κεραυνού στο Μεσολόγγι

Τέσσερις στρατιώτες από στρατόπεδο στο Μεσολόγγι τραυματίστηκαν χθες, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας «Adel», που έπληξε την περιοχή με ισχυρή καταιγίδα.

Οι πληροφορίες για το ακριβές πώς συνέβη το περιστατικό παραμένουν συγκεχυμένες, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη η ακριβής θέση της πτώσης του κεραυνού, όπως αναφέρει το sinidisi.gr.

Το σημαντικό είναι ότι οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο. Παράλληλα, παραμένουν νοσηλευόμενοι για προληπτικούς λόγους, ενώ ο ένας εξ αυτών κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Πάτρας για περαιτέρω εξετάσεις.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) πάντως διέψευσε το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι δεν συνέβη κανένα έκτακτο γεγονός στο στρατόπεδο.

Σημειώνεται ότι σήμερα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή 950 νέων οπλιτών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, που λειτουργεί στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι.

Η κακοκαιρία «Adel» συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στην περιοχή, ενώ οι αρχές υπενθυμίζουν τα μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων και κεραυνών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



