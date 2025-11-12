Τετ α τετ Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη σήμερα στη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, υποδέχεται σήμερα Τετάρτη 12/11/2025, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου.

Τετ α τετ Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη σήμερα στη Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου
12 Νοέ. 2025 7:23
Pelop News

Στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας – Κύπρου, θα υποδεχθεί στις 11 το πρωί της Τετάρτης 12/11/2025, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά την υποδοχή, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Διακυβερνητικής Συνόδου, ενώ στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στον Τύπο. Η σύνοδος, που διεξάγεται στην Αθήνα, δύο χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή της από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Χριστοδουλίδη το 2023, έχει ως σταθερό στόχο την ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο χωρών σε πολλούς τομείς, πέρα από την εξωτερική πολιτική, όπου ο συντονισμός Αθήνας και Λευκωσίας είναι διαρκής.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι τομείς που θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών περιλαμβάνουν το Περιβάλλον, την Υγεία, την Παιδεία, τις Μεταφορές, την Ψηφιακή Πολιτική, τη Στεγαστική Πολιτική, την Πολιτική Προστασία, τη Δικαιοσύνη, τον Πολιτισμό και την Εξωτερική Πολιτική. Στόχος είναι η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών, η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η εντατικοποίηση της συνεργασίας σε όλους τους παραπάνω τομείς.

Ιδιαίτερη θέση στη συνάντηση θα έχουν και οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, όπως το Κυπριακό, μετά την εκλογή του Τουφάν Ερχιουρμάν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και η προσεχής ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, θα τεθούν στο τραπέζι και τα ενεργειακά ζητήματα, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα, οι οποίες ενισχύουν τη γεωπολιτική και ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο έως την Ουκρανία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:05 Πάτρα: Στο πλευρό των συνταξιούχων η Δημοτική Αρχή – Συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Δυτικής Ελλάδας στην πλατεία Γεωργίου
13:03 «Αν δεν ήταν ο γείτονας πιστεύω πως το παιδί μου θα ήταν νεκρό»! Ζούγκλα, φρικιαστική επίθεση σε 15χρονο
13:00 Χρήστος Κέλλας: Μέχρι τα Χριστούγεννα εξοφλούνται όλες οι αγροτικές πληρωμές – Τέλη Νοεμβρίου η προκαταβολή
13:00 Ανάσα με 70.000 ευρώ για τη Δυτική Αχαΐα – Εγκρίθηκε το οικονομικό βοήθημα για τους πληγέντες
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ