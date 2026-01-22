Τέταρτο παιδί περιμένει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς

22 Ιαν. 2026 9:35
Την είδηση ότι η οικογένειά τους μεγαλώνει ανακοίνωσαν ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του, Ούσα Βανς, γνωστή και ως «δεύτερη κυρία» των ΗΠΑ. Το ζευγάρι γνωστοποίησε ότι περιμένει το τέταρτο παιδί του.

Η ανακοίνωση έγινε την Τρίτη μέσω ανάρτησης στο Instagram, όπου αποκάλυψαν ότι το μωρό θα είναι αγόρι. Όπως ανέφεραν, η εγκυμοσύνη εξελίσσεται ομαλά, ενώ η γέννηση αναμένεται στα τέλη Ιουλίου.

 

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τους στρατιωτικούς γιατρούς που παρακολουθούν την εγκυμοσύνη, καθώς και προς τους συνεργάτες τους για τη στήριξη που παρέχουν στην οικογένεια.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale και παντρεύτηκε το 2014. Έχουν ήδη τρία παιδιά, τον Γιούαν, τον Βίβεκ και τη Μιραμπέλ.

