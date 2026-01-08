Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο

Οι κλήσεις πολιστριών της ΝΕΠ στην Εθνική μας ομάδα πόλο Κορασίδων Κ16 συνεχίζονται. Με το ξεκίνημα του 2026, η Ανδριάννα Κοντάκου, η Ειρήνη Τσίγκα, η Γεωργία Λαμπάτου και η Θάλεια Κοτσάμπαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα γίνει την Κυριακή 11/1 και τη Δευτέρα 12/1 στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς».

Μπράβο σε όλα τα κορίτσια! Κι έπεται συνέχεια…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



