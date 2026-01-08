Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο

Τέσσερα κορίτσια της ΝΕΠ κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων.

Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο Νέα διάκριση για το γυναικείο τμήμα πόλο της ΝΕΠ
08 Ιαν. 2026 10:08
Pelop News

Οι κλήσεις πολιστριών της ΝΕΠ στην Εθνική μας ομάδα πόλο Κορασίδων Κ16 συνεχίζονται. Με το ξεκίνημα του 2026, η Ανδριάννα Κοντάκου, η Ειρήνη Τσίγκα, η Γεωργία Λαμπάτου και η Θάλεια Κοτσάμπαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα γίνει την Κυριακή 11/1 και τη Δευτέρα 12/1 στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς».

 

Μπράβο σε όλα τα κορίτσια! Κι έπεται συνέχεια…

Μπράβο σε όλα τα κορίτσια! Κι έπεται συνέχεια…

