Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική Κορασίδων πόλο
Τέσσερα κορίτσια της ΝΕΠ κλήθηκαν στην προετοιμασία της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων.
Οι κλήσεις πολιστριών της ΝΕΠ στην Εθνική μας ομάδα πόλο Κορασίδων Κ16 συνεχίζονται. Με το ξεκίνημα του 2026, η Ανδριάννα Κοντάκου, η Ειρήνη Τσίγκα, η Γεωργία Λαμπάτου και η Θάλεια Κοτσάμπαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν στην προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος που θα γίνει την Κυριακή 11/1 και τη Δευτέρα 12/1 στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς».
Μπράβο σε όλα τα κορίτσια! Κι έπεται συνέχεια…
