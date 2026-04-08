Τετράδα της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Κορασίδων
Συνεχίζονται οι κλήσεις ταλαντούχων πολιστριών της ΝΕΠ στις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες, γεγονός που δείχνει πολλά τη δυναμική του συλλόγου.
Οχι μια, ούτε δυο, αλλά τέσσερις συνολικά παίκτριες της ΝΕΠ κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις προπονήσεις-αξιολογήσεις του κλιμακίου της Εθνικής μας ομάδας πόλο Κορασίδων.
Το ραντεβού δόθηκε στο καταδυτήριο του ΕΑΚΝ «Αγιος Κοσμάς», την Τρίτη 14 Απριλίου, για τις Ανδριάνα Κοντάκου, Θάλεια Κοτζάμπαση, Γεωργία Λαμπάτου και Ειρήνη Τσίγκα.
Μπράβο στα κορίτσια!
