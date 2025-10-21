Τετραπλή ένσταση αντισυνταγματικότητας στη Βουλή για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Αντιδρούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης ξέσπασε στη Βουλή για την τροπολογία που αφορά την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ένσταση αντισυνταγματικότητας, ενώ Νέα Αριστερά, Πλεύση Ελευθερίας, ΚΚΕ και Νίκη ζήτησαν την απόσυρσή της.

21 Οκτ. 2025 11:35
Την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκάλεσε η τροπολογία της κυβέρνησης για την προστασία του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, με τα κόμματα να κάνουν λόγο για παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων και περιορισμό των ελευθεριών.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν επίσημα ένσταση αντισυνταγματικότητας, επικαλούμενα τα άρθρα 11 και 25 του Συντάγματος, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και την αρχή της αναλογικότητας. Παράλληλα, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας προανήγγειλαν ότι θα πράξουν το ίδιο, ζητώντας την άμεση απόσυρση της ρύθμισης.

ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης, σημείωσε ότι «όλοι οι Έλληνες διαχρονικά σεβόμαστε απόλυτα το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και κανείς δεν το βεβήλωσε, ούτε στις πιο δύσκολες στιγμές», κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία πως επιδιώκει να θέσει «ψευτοδιλήμματα».

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, έκανε λόγο για «εκδικητική μανία της κυβέρνησης», υποστηρίζοντας ότι «παραβιάζει ευθέως το άρθρο 11 για τις συναθροίσεις και το άρθρο 25 για τα δικαιώματα του ανθρώπου».

Η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά τόνισε ότι η κυβέρνηση «θέλει να εξαφανίσει την ορατότητα των Τεμπών από τον δημόσιο χώρο», ενώ η Ελένη Καραγεωργοπούλου, εκ μέρους της Πλεύσης Ελευθερίας, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «ευθέως αντισυνταγματική».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για «απαράδεκτη τροπολογία» που αξιοποιεί τον νόμο περί διαδηλώσεων, ζητώντας την απόσυρσή της και προειδοποιώντας ότι «θα μείνει στα χαρτιά όπως και η πανεπιστημιακή αστυνομία».

Την ίδια θέση εξέφρασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Σπυρίδων Τσιρώνης, ο οποίος χαρακτήρισε την τροπολογία «λανθασμένη χρονικά και πολιτικά», υποστηρίζοντας ότι «εξυπηρετεί σκοπιμότητες και δεν αφορά την προστασία όλων των μνημείων της χώρας».

Η συζήτηση για την τροπολογία συνεχίζεται με έντονο πολιτικό φορτίο, ενώ η κυβέρνηση αναμένεται να απαντήσει εκ νέου εντός της ημέρας.
