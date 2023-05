Τέξας: Αυτοκίνητο έσπειρε τον θάνατο σε πεζούς – Τουλάχιστον 7 νεκροί και πολλοί τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι είναι νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίες, όταν ένα αυτοκίνητο τους χτύπησε έξω από ένα καταφύγιο μεταναστών στο Μπράουνσβιλ του Τέξας.

Ένα SUV έπεσε «εσκεμμένα» πάνω σε πλήθος ανθρώπων, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των Αρχών του Τέξας και μεταδίδει η DailyMail, με αποτέλεσμα οι 7 να πέσουν νεκροί και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Όλα έγιναν έξω από το Κέντρο Όζαναμ γύρω στις 08:20 το πρωί (ώρα ΗΠΑ, 16:20 ώρα Ελλάδας) και ο οδηγός συνελήφθη λίγο μετά το φρικιαστικό έγκλημα. Είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για «απρόσεκτη οδήγηση» αλλά οι Αρχές τονίζουν ότι δεν θα μείνουν μόνο σε αυτή.

Ντοκουμέντα που βγαίνουν στη δημοσιότητα μετά την επίθεση του αυτοκίνητου, αποκαλύπτουν το μέγεθος της φρίκης, καθώς ο κόσμος βάζει τα χέρια πίσω από το κεφάλι του μην πιστεύοντας το μακελειό ενώ οι νεκροί κείτονται στο έδαφος και οι τραυματίες είναι γεμάτοι αίματα στα ρούχα τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες:

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2

