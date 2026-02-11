Τέξας: Ανοιξε ο εναέριος χώρος γύρω από το Ελ Πάσο

Το Ελ Πάσο, συνοριακή πόλη με πληθυσμό που προσεγγίζει τις 700.000 κατοίκους  αποτελεί κέντρο διασυνοριακού εμπορίου

11 Φεβ. 2026 16:53
Pelop News

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ άνοιξε ξανά τον εναέριο χώρο γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελ Πάσο στο Τέξας την Τετάρτη το πρωί, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του κλεισίματος για 10 ημέρες, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση όλων των πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η FAA διευκρίνισε ότι η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Ελ Πάσο αίρεται, επισημαίνοντας ότι δεν υφίσταται απειλή και ότι οι αεροπορικές δραστηριότητες θα επανέλθουν κανονικά.

Η απόφαση για αναστολή λειτουργίας, που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα «για ειδικούς λόγους ασφαλείας», αναμενόταν να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις μετακινήσεις, δεδομένης της διάρκειας του μέτρου αλλά και του μεγέθους της μητροπολιτικής περιοχής που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο.

Το Ελ Πάσο, συνοριακή πόλη με πληθυσμό που προσεγγίζει τις 700.000 κατοίκους – αριθμός που αυξάνεται σημαντικά αν συνυπολογιστεί η ευρύτερη μητροπολιτική ζώνη – αποτελεί κέντρο διασυνοριακού εμπορίου, σε άμεση γειτνίαση με την πόλη Ciudad Juarez στο Μεξικό. Η σύντομη αναστολή δεν αφορούσε τον μεξικανικό εναέριο χώρο.

