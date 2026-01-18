Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ από κάμερα ασφαλείας

Απίστευτα βάναυση ήταν η συμπεριφορά ενός άνδρα στο Τέξας, που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας να ξυλοκοπεί βάναυσα το τρίχρονο αγόρι του.

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων για να διερευνήσει την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουέικο, ο άνδρας που φαίνεται στο υλικό από την κάμερα να χτυπά ένα αγόρι είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.

Στο βίντεο, ο 29χρονος φαίνεται να το σηκώνει και να το χτυπά τουλάχιστον 5 φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το παιδί ακούγεται να κλαίει, ο άντρας το τράβηξε από το πρόσωπο και το ρώτησε «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται παίρνοντας μαζί του το παιδί.

Waco Police Arrest Texas Father Over Viral Ring Doorbell Camera Footage Paul Thames, 29, was arrested and charged after turning himself in to Waco police following the viral video. In the footage, Thames is seen with his 3-year-old son at the Legend Apartments. The footage… pic.twitter.com/qn7iytf1tS — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) January 18, 2026



Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Ο Θέιμς παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Του απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, κακούργημα τρίτου βαθμού.

Παραμένει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε εγγύηση 200.000 δολάρια.

