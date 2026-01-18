Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του – Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ από κάμερα ασφαλείας

Αστυνομικοί κλήθηκαν σε συγκρότημα διαμερισμάτων για να διερευνήσει την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Γουέικο, ο άνδρας που φαίνεται στο υλικό από την κάμερα να χτυπά ένα αγόρι είναι ο 29χρονος Πολ Θέιμς.

Τέξας: Πατέρας ξυλοκόπησε τον 3χρονο γιο του - Σκληρό ΒΙΝΤΕΟ από κάμερα ασφαλείας
18 Ιαν. 2026 22:39
Pelop News

Απίστευτα βάναυση ήταν η συμπεριφορά ενός άνδρα στο Τέξας, που καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της εξώπορτας να ξυλοκοπεί βάναυσα το τρίχρονο αγόρι του.

Στο βίντεο, ο 29χρονος φαίνεται να το σηκώνει και να το χτυπά τουλάχιστον 5 φορές στον κορμό με κλειστή γροθιά. Όταν το παιδί ακούγεται να κλαίει, ο άντρας το τράβηξε από το πρόσωπο και το ρώτησε «Θα σταματήσεις να παίζεις;». Στη συνέχεια απομακρύνεται παίρνοντας μαζί του το παιδί.


Η αστυνομία ανέφερε ότι το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξετάστηκε και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Ο Θέιμς παραδόθηκε στις αρχές και οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας ΜακΛέναν αργά το βράδυ της Παρασκευής. Του απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε παιδί, κακούργημα τρίτου βαθμού.

Παραμένει κρατούμενος, ενώ του ορίστηκε εγγύηση 200.000 δολάρια.

