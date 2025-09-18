Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»

Στον Peloponnisos FM 103.9 και την εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» μίλησε χθες η νεαρή πρωταθλήτρια της Εθνικής Ομάδας Ιππασίας και φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Πατρών, Θανούλα-Δανάη Καμπέρου η οποία δείγμα θέλησης και θάρρους.

Αναφέρθηκε στις πρόσφατες διεθνείς της διακρίσεις, ανάμεσα τους και το χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Υπερπήδησης Εμποδίων, δίπλα στον πιο πολύτιμο σύντροφό της, το άλογο Bel Air de la Vigne.

Ακούστε αναλυτικά:

