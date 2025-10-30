Θ. Κανελλόπουλος στον peloponnisos FM: « Είμαι αισιόδοξος για το ανδρικό βόλεϊ»

Στον Peloponnisos FM 103,9 μίλησε σήμερα ο Θεόδωρος Κανελλόπουλος, Πρόεδρος της ΕΣΠΕΠ, ο οποίος έφερε στο φως την πραγματικότητα του ανδρικού βόλεϊ στην περιοχή μας.

Παρά το πάθος των παικτών και των ακαδημιών, το άθλημα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με κυριότερη την έλλειψη αθλητικών χώρων, ενώ στάθηκε και στις πρωτοβουλίες της ένωσης για την αναβάθμισης του αθλήματος στην Πελοπόννησο.

Ακούστε αναλυτικά:

