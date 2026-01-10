Θα διεξαχθεί το παιχνίδι Παναχαϊκή-Ζάκυνθος;

Κανονικά για αύριο Κυριακή 11 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί το μεγάλο παιχνίδι της Παναχαϊκής με τη Ζάκυνθο στην Πάτρα για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Ένας ακόμη παίκτης στην Παναχαϊκή, παίζει με τη Ζάκυνθο!

Όμως κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα τι τελικά θα συμβεί. Το λέμε αυτό γιατί η ομάδα της Ζακύνθου είναι ακόμη στο όμορφο νησί του Ιονίου, καθώς υπάρχει απαγορευτικό.

Αν καταφέρει να ταξιδεύσει στην Πάτρα το παιχνίδι θα διεξαχθεί, αλλιώς όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά…

