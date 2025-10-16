«Θα είμαστε πάντα μαζί» η Φωτεινή Πετρογιάννη συγκλονίζει για τον θάνατο του πατέρα της

16 Οκτ. 2025 19:11
Η Φωτεινή Πετρογιάννη βιώνει δύσκολες ώρες καθώς πριν από μερικές ημέρες «έφυγε» από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Γιώργος Λιάγκας χθες (15.10.2025), αναφέροντας ότι ο πατέρας της Φωτεινής Πετρογιάννη πέθανε μία ημέρα νωρίτερα. Μάλιστα, η δημοσιογράφος απουσίαζε από την εκπομπή «Το πρωινό».

Σήμερα (16.10.2025) μη Φωτεινή Πετρογιάννη έκανε την πρώτη της ανάρτηση για τον χαμό του πατέρα της, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

«Νταντάκι μου, σ’ αγαπάω πολύ! Θα είμαστε πάντα μαζί!», έγραψε η γνωστή δημοσιογράφος ως λεζάντα στην ανάρτησή της.


«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα. Θα δείτε ότι στην παρέα μας δεν είναι σήμερα η Φωτεινή μας. Η Φωτεινή χθες το μεσημέρι, μετά τη λήξη της εκπομπής έχασε τον μπαμπάς της. Ο πατέρας της Φωτεινής ήταν άρρωστος ο άνθρωπος. Είχε ταλαιπωρηθεί από μία ασθένεια τα τελευταία χρόνια. Αυτά όμως είναι προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει λόγος να δώσουμε λεπτομέρειες.

Ήρθε κανονικά στα βαφτίσια του εγγονού του το καλοκαίρι στην Τήνο, άρα έζησε το εγγόνι του, έζησε τα βαφτίσια. Δεν ήταν κάτι που περιμέναν ήταν ξαφνικό. Χθες το μεσημέρι την ώρα του φαγητού έφυγε ξαφνικά ο άνθρωπος», είχε αναφέρει στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας για τον χαμό του πατέρα της Φωτεινής Πετρογιάννη.
