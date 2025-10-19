Θα γίνει και μπαμπάς ο Πολυδερόπουλος

Πατέρας ετοιμάζεται να γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος που κατάγεται από το Κάτω Μαζαράκι Αχαϊας. Η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, λογοθεραπεύτρια, διανύει ήδη τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το ζευγάρι να περιμένει πώς και πώς να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

Οι δυο τους κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προετοιμάζοντας σταδιακά το νέο τους κεφάλαιο ως γονείς, με την είδηση να γίνεται γνωστή από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται».

Το ευχάριστο νέο έγινε γνωστό εντελώς τυχαία, κατά τη διάρκεια ενός κουίζ του Χρήστου Κούτρα. Μέσα από επικοινωνία που είχαν οι συντελεστές με τον ίδιο τον ηθοποιό, επιβεβαιώθηκε ότι περιμένει παιδί.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος και η Βαλασία Συμιακού είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια. Η πρόταση γάμου έγινε φέτος το καλοκαίρι, στο ρομαντικό Πορτοφίνο της Ιταλίας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2026 στη Ρόδο.

Η Βαλασία είναι λογοθεραπεύτρια και διατηρεί χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αντίστοιχα, και ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιλέγει να μην απασχολεί τα media με την προσωπική του ζωή, εστιάζοντας κυρίως στη δουλειά του και την καλλιτεχνική του πορεία.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



