Θα πάει η Αννα Καραμανλή στα Καλάβρυτα;

Πλησιάζει η μέρα που ο Δήμος Καλαβρύτων θα εορτάσει την 205η επέτειο από την κήρυξη της επανάστασης στην Αγία Λαύρα και έχει προγραμματίσει πολλές εκδηλώσεις σε όλη την περιοχή.

Την κυβέρνηση, όπως μάθαμε, θα εκπροσωπήσει η υφυπουργός Τουρισμού Αννα Καραμανλή, η οποία επρόκειτο να κάνει επαφές με φορείς για την πορεία του Τουρισμού στην ορεινή Αχαΐα.

Αλλά τι να τους πει μετά το λουκέτο στη γραμμή του Οδοντωτού που έχει φέρει πολλές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή;

