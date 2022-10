«Θα σέβεστε», μας λέει o Πατρινός Tάκης Ζαχαράτος

O δικός μας, υπερταλαντούχος Tάκης Ζαχαράτος για μια ακόμη φορά έκανε το θαύμα του, ανεβάζοντας ένα εκπληκτικό βίντεο στα κοινωνικά του δίκτυα, σατιρίζοντας με αυτό τον τρόπο την αμήχανη στιγμή που όλοι παρακολουθήσαμε το περασμένο Σάββατο στην σκηνή του «Just the Two of Us».

Με τον δικό του μοναδικό τρόπο «παρενέβη» στην διαφωνία της Άντζελας Δημητρίου και της Καίτης Γαρμπή χαρίζοντας απίστευτες στιγμές γέλιου στους followers του και κάνοντας πραγματικά το twitter να παραληρεί!