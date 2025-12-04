«Θα σηκωθώ ξανά», το πρώτο μήνυμα του Τζίμα μετά τον τραυματισμό του

Άγνωστο παραμένει το διάστημα της απουσίας του

04 Δεκ. 2025 20:11
Στη Μπράιτον  δεν έχουν ακόμη ενημερώσει για τον ακριβή τραυματισμό του Στέφανου Τζίμα και το χρονικό διάστημα της απουσίας του, ο Έλληνας επιθετικός με ανάρτησή του στο Instagram προϊδεάζει για κάτι αρκετά σοβαρό.

Ο 19χρονος επιθετικός των «Γλάρων», τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της χθεσινής αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, στην πρώτη του συμμετοχή στο αρχικό σχήμα της ομάδας του και αντικαταστάθηκε άμεσα. Επί του παρόντος δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από το κλαμπ, ωστόσο, ο διεθνής σέντερ φορ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

«Μπορεί να πέσουμε. Όλοι πέφτουν. Αλλά στη ζωή πρέπει να σηκώνεσαι πάλι. Κι εγώ θα σηκωθώ ξανά!», ανέφερε ο Τζίμας, με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας του παίκτη.

 

