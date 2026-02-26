Θανάσιμη παράσυρση 69χρονου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Η θανάσιμη παράσυρση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 26/02/2026.
Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση 69χρονου πεζού από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος σημειώθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα τα ξημερώματα της Πέμπτης 26/02/2026.
Έρευνα διεξάγει η αστυνομία για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
