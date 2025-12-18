Θανάσιμη παράσυρση γυναίκας στον Εύοσμο
Θανάσιμα τραυματίστηκε 57χρονη που παρασύρθηκε από όχημα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
Τη ζωή της έχασε 57χρονη πεζή σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε βραδινές ώρες της Τετάρτης 17/12/2025, στον Εύοσμο, στην Θεσσαλονίκη, όταν παρασύθρηκε από όχημα που οδηγούσε 43χρονος.
Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ο οδηγός, όπως μεταδίδει το ERTNews, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
