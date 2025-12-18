Θανάσιμη παράσυρση γυναίκας στον Εύοσμο

Τη ζωή της έχασε 57χρονη πεζή σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε βραδινές ώρες της Τετάρτης 17/12/2025, στον Εύοσμο, στην Θεσσαλονίκη, όταν παρασύθρηκε από όχημα που οδηγούσε 43χρονος.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ο οδηγός, όπως μεταδίδει το ERTNews, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

