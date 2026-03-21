Θανάσης Κοντάκος για ΝΕΠ: «Δουλειά για την πρόκριση στην 8άδα»

Πώς να μην είναι ικανοποιημένος ο προπονητής της ομάδας πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ Θανάσης Κοντάκος από τις επιτυχίες των νεαρών παικτών του;!

21 Μαρ. 2026 15:46
Pelop News

Τον απολογισμό της ομάδας πόλο Μίνι Παίδων της ΝΕΠ έκανε ο προπονητής των «δελφινιών» Θανάσης Κοντάκος μετά τις τελευταίες επιτυχίες στο αντίστοιχο Πανελλήνιο πρωτάθλημα.
«Πραγματοποιήσαμε τέσσερις αρκετά δυνατές εμφανίσεις και σαν αποτέλεσμα πήραμε αντίστοιχες νίκες», τόνισε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός και πρόσθεσε τα εξής: «Αυτό που προσπαθούμε σαν ομάδα είναι να είμαστε ανταγωνιστικοί και θεωρώ ότι μέχρι τώρα το καταφέραμε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, αλλά και στους γονείς που έχουν φτιάξει το πρόγραμμα τους έτσι ώστε σε καθημερινή βάση οι αθλητές να ασκούνται συστηματικά και να εξελισσόμαστε σαν ομάδα. Τώρα μας περιμένει μια δύσκολη προετοιμασία δύο μηνών για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για να πετύχουμε την πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας».

