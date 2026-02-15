Θανάσης Κοντογεώργης: Να κλείνουμε τ’ αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων

«Πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων γιατί αλλιώς παίζουμε στο δικό τους γήπεδο» υπογραμμίζει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης.

Σε συνέντευξή του στο ethnos.gr, ο καλαβρυτινός πολιτικός σημειώνει πως «η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ευκαιριακής αντιπαράθεσης, τροφοδοτώντας τις δυνάμεις της τοξικότητας και του λαϊκισμού».

Αναφερόμενος σε μια σειρά κυβερνητικών πρωτοβουλιών επισημαίνει πως «η στήριξη και η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι για εμάς εθνικός στόχος».

Τονίζει παράλληλα πως η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τον χώρο που έχουν δημιουργήσει τα πλεονάσματα που παράγει πια η ελληνική οικονομία.

Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών ο Θανάσης Κοντογεώργης υπογραμμίζει πως «οι διαφωνίες είναι σαφείς και παραμένουν σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Όμως, ως γειτονικές χώρες καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα».

Αναλυτικά η συνέντευξη του Θανάση Κοντογεώργη:

-Η κυβέρνηση ανοίγει το διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση και έχει δηλώσει πως αναζητά ευρύτερες συναινέσεις. Πόσο εύκολο είναι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, λαμβάνοντας υπόψη πως για μία σειρά θεμάτων παραμένει στα ύψη ο πολιτικός υδράργυρος;

Ο Πρωθυπουργός άνοιξε τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση προσδιορίζοντας τους άξονες και καλώντας όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμβάλουν. 50 χρόνια μετά το Σύνταγμα του 1975, καθώς η κοινωνία μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, είναι αυτονόητο ότι ο καταστατικός χάρτης πρέπει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Η συνταγματική αναθεώρηση δεν είναι μια κομματική άσκηση. Είναι μία κορυφαία θεσμική και κοινοβουλευτική διαδικασία που υπερβαίνει την εκάστοτε πολιτική συγκυρία και μας οδηγεί στον πυρήνα της δημοκρατίας. Είναι μια ευκαιρία, αλλά και μια πρόκληση για το σύνολο του πολιτικού συστήματος ή, τουλάχιστον, για τις πολιτικές δυνάμεις που αντιλαμβάνονται αυτή την ευθύνη, να συζητήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα συμφωνήσουμε σε όλα ή ότι έχουμε εξαλείψει τις πολιτικές διαφορές μας.

Σημαίνει, όμως, ότι είμαστε σε θέση να συζητάμε με καθαρότητα για τα μείζονα και να αναζητούμε πεδία σύγκλισης στα ζητήματα που αγγίζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τη σταθερότητα της χώρας. Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο ευκαιριακής αντιπαράθεσης, τροφοδοτώντας τις δυνάμεις της τοξικότητας και του λαϊκισμού.

Και σε ένα γενικότερο σχόλιο, εκτιμώ ότι πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά μας στην τοξικότητα των άκρων γιατί αλλιώς παίζουμε στο δικό τους γήπεδο. Γιατί, όταν ο δημόσιος διάλογος εκφυλίζεται, έδαφος κερδίζουν εκείνοι που αμφισβητούν την ίδια τη δημοκρατία. Με δουλειά, μετριοπάθεια, σχέδιο και όραμα ενώνουμε την κοινωνία.

-Ένα από τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσει στο διάλογο για την Συνταγματική Αναθεώρηση είναι το άρθρο 86, περί ποινικής ευθύνης υπουργών. Σε ποια κατεύθυνση θα κινείται η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας;

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86, έχει ήδη τεθεί από την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό πολύ νωρίτερα με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε αναλάβει πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου το 2006 ως βουλευτής. Με την υφιστάμενη συνταγματική πρόβλεψη μόλις η Δικαιοσύνη πέσει πάνω σε ένα όνομα κυβερνητικού στελέχους σταματάει την οποιαδήποτε έρευνα και διαβιβάζει την δικογραφία στη Βουλή.

Η πρόταση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με τη συνεισφορά των βουλευτών της ΝΔ, θα λάβει υπόψη αφενός την ανάγκη να μην εξαρτάται από κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς η ποινική μεταχείριση ενός πολιτικού προσώπου και αφετέρου να αξιολογηθούν κάποιες δικλείδες ασφαλείας, με έναν διαφορετικό ρόλο για την Βουλή.

-Την Τέταρτη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς βλέπετε μετά από αυτό το «ραντεβού» να εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις;

Πέρα από την σημασία της ίδιας της συνάντησης που σηματοδοτεί την αξία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών.

Εμείς από το 2023 εργαζόμαστε με μία προσέγγιση τριών πυλώνων που περιλαμβάνουν τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αυτή η στρατηγική έχει ήδη αποδώσει, αποτρέποντας τις εντάσεις του παρελθόντος, αλλά και εμβαθύνοντας τη συνεργασία μας σε θέματα όπως η έκδοση της βίζας βραχείας διαμονής σε 12 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στο μεταναστευτικό, μέσα από τον βελτιωμένο συντονισμό των δύο χωρών, έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σχεδόν κατά 60% τις ροές τον τελευταίο χρόνο.

Κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δρομολογήθηκαν επιπλέον οι ετήσιες δράσεις των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας, σε τομείς όπως το διμερές εμπόριο και οι επενδύσεις, η πολιτική προστασία, αλλά και ο πολιτισμός.

Οι διαφωνίες είναι σαφείς και παραμένουν σε ό,τι αφορά στην οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Όμως, ως γειτονικές χώρες καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία και με υπευθυνότητα.

Και είναι σημαντικό, ακόμη κι όταν διαφωνούμε, να συνεχίσουμε να συζητάμε με ειλικρίνεια, με καλή πίστη και αμοιβαίο σεβασμό και να μην οδηγούμαστε σε κρίσεις και σε εντάσεις. Η Ελλάδα είναι μία δύναμη ειρήνης στην περιοχή και θέλουμε μία συνεργασία η οποία θα μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε την περιφερειακή σταθερότητα.

-Ένα από τα πιο κρίσιμα «στοιχήματα» για την κυβέρνηση είναι η στήριξη της περιφέρειας. Ποιες θεωρείτε πως είναι οι τρεις κυριότερες παρεμβάσεις που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση;

Η στήριξη και η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι για εμάς εθνικός στόχος που βασίζεται στην βασική αρχή ότι η ανάπτυξη πρέπει να κατανέμεται δίκαια, αναλογικά και ομοιογενώς σε όλη τη χώρα και ταυτόχρονα, οι πολιτικές μας να υποστηρίζουν το δικαίωμα κάθε πολίτη, εφόσον το επιθυμεί, να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Για αυτό έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την περίοδο μέχρι το 2035 που περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της περιφερειακής οπτικής σε 10 οριζόντιες εθνικές πολιτικές και 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης – ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας- με έναν σχεδιασμό που θα ολοκληρωθεί το 2026.

Βασικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής είναι το νέο υπόδειγμα συνεργασίας της κυβέρνησης με την τοπική αυτοδιοίκηση που ενσωματώνει τη διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ένα αμοιβαίο πλαίσιο δέσμευσης σε κοινές προτεραιότητες.

Θα ξεχωρίσω -και για συμβολικούς λόγους- τη νέα Ειδική γραμματεία για τις ορεινές περιοχές που δημιουργούμε στην προεδρία της κυβέρνησης, την κυβερνητική επιτροπή για τη νησιωτικότητα, αλλά και τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αποκέντρωση. Για εμάς η περιφέρεια είναι θεμέλιο της εθνικής συνοχής, γι’ αυτό και μόνο με ζωντανές, βιώσιμες και ανταγωνιστικές τοπικές κοινωνίες μπορεί να προχωρήσει με ισορροπία και ανθεκτικότητα η χώρα.

Υπενθυμίζω ότι καταργείται από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ στις περισσότερες κοινότητες της χώρας, μειώθηκε από φέτος ο ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, εκτελούνται 8.000 μικρά και μεγάλα έργα στην περιφέρεια, ενώ 330 εμβληματικά παραδίδονται το 2026 και το 2027, ξεκινάει το δεύτερο τρίμηνο του 2026 πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών με διευρυμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια και έμφαση σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, αλλά και πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών κτηρίων, στις ίδιες περιοχές, για δημοσίους υπαλλήλους.

Από φέτος ειδικά σε εκπαιδευτικούς και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό επιστρέφουμε δύο ενοίκια εφόσον υπηρετούν στην περιφέρεια. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή περιφέρεια.

-Η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των νοικοκυριών. Υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να μπουν σε εφαρμογή και πρόσθετα μέτρα στήριξης μέσα στη χρονιά;

Αναγνωρίζοντας, αυτό ακριβώς το πρόβλημα που αναφέρετε, η κυβέρνηση προχώρησε σε μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τον προϋπολογισμό του 2026. Μετά τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα, τις προηγούμενες μέρες, είδαν και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα τις αυξήσεις αυτές στους λογαριασμούς τους με την τελευταία μισθοδοσία.

Για εμάς η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος μέσα από τον χώρο που έχουν δημιουργήσει τα πλεονάσματα που παράγει πια η ελληνική οικονομία και τα οποία διανέμονται στους συμπολίτες μας που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα.

Ταυτόχρονα εντείνουμε την προσπάθεια μας για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς με τη λειτουργία της νέας Ανεξάρτητης Αρχής. Είναι μια διαρκής προσπάθεια που επηρεάζεται από διεθνείς παράγοντες. Όμως η νέα Αρχή με τη συνεργασία της ΑΑΔΕ θα μπορεί να φέρει ακόμα καλυτέρα αποτελέσματα.

-Στο πεδίο της καθημερινότητας ποιες θεωρείτε πως είναι οι βασικές « μάχες» που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Και πώς απαντάτε στην κριτική περί μεταρρυθμιστικής «κόπωσης»;

Πρόσφατα παρουσιάσαμε τον προγραμματισμό της κυβέρνησης για το 2026 που περιλαμβάνει 10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και 30 μεγάλα έργα και μεταρρυθμίσεις. Κι αυτή η δημόσια δέσμευση για τον προγραμματισμό μας καλλιεργεί και μια κουλτούρα λογοδοσίας, να ξέρουν οι πολίτες ότι είμαστε υπόλογοι για όσα ανακοινώσαμε και δεσμευτήκαμε.

Θα σταθώ στον νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης με την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο και στα σχέδια για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας γιατί το νερό αποτελεί εθνική πρόκληση. Για την μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών με το δημόσιο, η αντιπροεδρία της κυβέρνησης παρουσίασε μάλιστα ήδη σχέδιο νόμου με 14 παρεμβάσεις που αξιοποιούν προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

-Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ένα σημαντικό ποσοστό ψηφοφόρων- που ανάλογα με την μέτρηση μπορεί να προσεγγίζει το 20%- βρίσκεται στη δεξαμενή των αναποφάσιστων. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε η κυβέρνηση να «μιλήσει» σε αυτό το ακροατήριο; Σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, με ποιο κόμμα θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά η Ν.Δ.;

Ο πρωθυπουργός με την πολιτική που έχει εφαρμόσει έχει ισχυροποιήσει, κοινωνικά, οικονομικά και γεωπολιτικά την χώρα μας. Ταυτόχρονα έχει κρατήσει ισχυρή την κοινωνική συμμαχία που στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Και αυτό γιατί η πολιτική μας απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και όχι μόνο σε κάποιες κοινωνικές ομάδες.

Όσο η κυβέρνηση ξεδιπλώνει την πολιτική της, φέρνει αποτελέσματα και παρουσιάζει την πρότασή της για την Ελλάδα του μέλλοντος, αλλά και συνομιλεί με την κοινωνία με μετριοπάθεια και σεμνότητα τόσο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια νέα εκλογική νίκη.

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και τίποτα δεν είναι δεδομένο, μια σταθερή κυβέρνηση είναι απαραίτητη για να συνεχίσει η χώρα μας στο δρόμο της ανάπτυξης και της προόδου.

Η αυτοδυναμία παραμένει ο σταθερός μας στόχος. Οι πολίτες όμως θα καθορίσουν τους συσχετισμούς και ο Πρωθυπουργός, με απόλυτο σεβασμό στο Σύνταγμα και στη δημοκρατική μας παράδοση, θα λειτουργήσει αντίστοιχα και υπεύθυνα.

