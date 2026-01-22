Θανάσης Παπαδόπουλος: «Ανοικτοί οι δρόμοι προς τα Καλάβρυτα»

Η απάντηση του Δημάρχου Καλαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλου σε δημοσιεύματα για «κλειστούς δρόμους».

Θανάσης Παπαδόπουλος: «Ανοικτοί οι δρόμοι προς τα Καλάβρυτα»
22 Ιαν. 2026 8:30
Pelop News

Με αφορμή αναφορές που εκ παραδρομής υπήρξαν το πρωί της Τετάρτης 21/01/2026  σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης περί κλειστών δρόμων προς τα Καλάβρυτα, το Χιονοδρομικό και τις γύρω περιοχές, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

Αχαΐα: Δυσχέρεια κυκλοφορίας λόγω παγετού, τα σημεία

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος

Ο Θανάσης Παπαδόπουλος

«Κλειστοί δρόμοι προς τον Δήμο Καλαβρύτων δεν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν τα τελευταία 24ωρα.

Οι δρόμοι είναι διαρκώς ανοικτοί χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες του προσωπικού και των μηχανημάτων του Δήμου και της Περιφέρειας, με τακτικούς αποχιονισμούς όπου κρίνεται απαραίτητο και με την Αστυνομία να ενημερώνει τους οδηγούς για όλα τα γνωστά μέτρα ασφαλείας που οφείλουν ν’ ακολουθούν.

Για τον Δήμο Καλαβρύτων οι χιονοπτώσεις είναι και ένα στοιχείο άρρηκτα συνδεδεμένο με την τουριστική κίνηση τον χειμώνα καθώς η περιοχή μας είναι ένας απ’ τους δημοφιλέστερους χιονοδρομικούς προορισμούς στη χώρα.

Συνεπώς, πάντα έχουμε την ετοιμότητα -και αυτό συμβαίνει και τώρα- ώστε ακόμα και σε περιόδους εντόνων χιονοπτώσεων ν’ ανταποκρινόμαστε, διασφαλίζοντας ότι οι δρόμοι μένουν ανοικτοί και ασφαλείς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες μας».

