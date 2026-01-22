Αχαΐα: Δυσχέρεια κυκλοφορίας λόγω παγετού, τα σημεία

Αναλυτικά τα σημεία, στην Αχαΐα, που χρειάζεται προσοχή λόγω παγετού.

Αχαΐα: Δυσχέρεια κυκλοφορίας λόγω παγετού, τα σημεία
22 Ιαν. 2026 8:19
Pelop News

Με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ αναμένεται να συνεχιστεί σήμερα, Πέμπτη, η κακοκαιρία που σάρωσε αρκετές περιοχές της Ελλάδας και άφησε πίσω της δύο νεκρούς, μια 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα και έναν λιμενικό στο Άστρος Κυνουρίας

Δυο νεκροί από την κακοκαιρία – ΒΙΝΤΕΟ Η στιγμή που τέραστιο κύμα «καταπίνει» Λιμενικό

ΑΧΑΪΑ
Δυσχέρεια κυκλοφορίας

1. Λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή έχει
δημιουργηθεί παγετός στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των
οχημάτων να διεξάγεται με δυσχέρεια:

Κακοκαιρία σε εξέλιξη με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμουν: Πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα, η πρόγνωση για την Πάτρα

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Διακοπτού

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Αιγίου (Μέσω Πτέρης)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Πατρών (Μέσω Χαλανδρίτσας)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Κλειτορίας (Μέσω Πριολίθου)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Κλειτορίας (Μέσω Λουσών)

– Ε.Ο. Καλαβρύτων-Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων

– Δ.Ο. Καλαβρύτων-Ι.Μ. Αγίας Λαύρας

2. Στους κεντρικούς δρόμους των Χωριών Ρακίτα-Λεόντιο και Καλέντζι, του Δήμου Ερυμάνθου, όπως και στον δρόμο που οδηγεί από Χαλανδρίτσα προς
Ρακίτα, υπάρχει παγετός και χιόνι στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία
να διεξάγεται με δυσχέρεια.

3. Λόγω παγετού η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια:

α) Από Αυχένα Πριολίθου Καλαβρύτων μέχρι Κλειτορία.

β) Από Καστριά Καλαβρύτων μέχρι Κλειτορία.

γ) Από Αυχένα Πριολίθου Καλαβρύτων μέχρι Σοποτό.

δ) από Κλειτορία μέχρι διασταύρωση Ε.Ο.111 (Παγκράτι Καλαβρύτων).

4. Στην ΕΟ Καλαβρύτων- Πούντας από Μέγα Σπήλαιο έως 16ο χλμ
(αυχένα), Ε.Ο Καλαβρύτων-Χιονοδρομικό Κέντρο από 8ο χλμ έως πάρκινγκ Χ.Κ, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια και με τη χρήση αντιολισθητικών μέσων
όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

5. Στην Επαρχιακή Οδό Κουνινάς-Λόπεση Αιγιαλείας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση-παγετός) η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσχέρεια και επιτρέπεται αποκλειστικά με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
