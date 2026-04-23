Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός δικύκλου
Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα με θύμα 61χρονο οδηγό δικύκλου μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.
Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, με θύμα έναν 61χρονο άνδρα που οδηγούσε δίκυκλο. Το περιστατικό χθες Τετάρτη 22/4, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, υπό συνθήκες που ερευνώνονται.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 61χρονος κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με αγροτικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.
