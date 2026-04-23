Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός δικύκλου

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, με θύμα έναν 61χρονο άνδρα που οδηγούσε δίκυκλο. Το περιστατικό χθες Τετάρτη 22/4, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, υπό συνθήκες που ερευνώνονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 61χρονος κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με αγροτικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές.

