Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα: Νεκρός 61χρονος οδηγός δικύκλου

Θανατηφόρο τροχαίο στη Δυτική Αχαΐα με θύμα 61χρονο οδηγό δικύκλου μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα.

23 Απρ. 2026 7:08
Pelop News

Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στη Δυτική Αχαΐα, με θύμα έναν 61χρονο άνδρα που οδηγούσε δίκυκλο. Το περιστατικό χθες Τετάρτη 22/4, στην επαρχιακή οδό που συνδέει τα Νιφορέικα με το Καλαμάκι, υπό συνθήκες που ερευνώνονται.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε ο 61χρονος κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας με αγροτικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του δικύκλου.

Τα αίτια της σύγκρουσης διερευνούν οι τοπικές Αστυνομικές Αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ