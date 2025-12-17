Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού
Ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Χαλκιδική.
Συγκεκριμένα, το δυστύχημα καταγράφηκε γύρω στις 11:15 στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 53χρονη γυναίκα.
Ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η οδηγός του ΙΧ υπέστη τραύματα.
Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.
