Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού

17 Δεκ. 2025 20:33
Pelop News

Ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα καταγράφηκε γύρω στις 11:15 στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 53χρονη γυναίκα.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η οδηγός του ΙΧ υπέστη τραύματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

