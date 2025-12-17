Θανατηφόρο τροχαίο στην Χαλκιδική: Νεκρός 42χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ

Ένας 42χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα καταγράφηκε γύρω στις 11:15 στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αρναίας – Στανού.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 42χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 53χρονη γυναίκα.

Ο 42χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η οδηγός του ΙΧ υπέστη τραύματα.

Προανάκριση για τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας.

