Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 53χρονος άνδρας στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στην περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τη σφοδρή πρόσκρουση. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον 53χρονο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδος για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

