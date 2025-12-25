Θανατηφόρο τροχαίο στον Λάππα: Ένας νεκρός, δύο βαριά τραυματίες και επεισόδια στο σημείο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων στην παλαιά εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης του Λάππα, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Ο οδηγός του ενός αυτοκινήτου μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, ενώ η συνοδηγός του, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν διατρέχει κίνδυνο.

Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα

Βαριά τραυματισμένοι είναι και ο οδηγός και ο συνοδηγός του δεύτερου οχήματος, οι οποίοι διακομίστηκαν επίσης στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ένας άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό σε έναν νεκρό.

Οι άλλοι δύο σοβαρά τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», με την κατάστασή τους να κρίνεται κρίσιμη.

Ένταση και επεισόδια στο σημείο

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε και εκτός δρόμου, καθώς στο σημείο σημειώθηκαν μικροεπεισόδια. Συγγενείς των τραυματιών, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επιτέθηκαν φραστικά και σωματικά σε πυροσβέστες και αστυνομικούς, προκαλώντας φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Η ένταση κλιμακώθηκε προσωρινά, με αποτέλεσμα να ζητηθεί και να φτάσει στο σημείο δύναμη της ΟΠΚΕ, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο των διασωστικών συνεργείων.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα και να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή: patrisnews.com

