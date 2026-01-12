Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού 17χρονου από 16χρονο στις Σέρρες διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Η εισαγγελική παρέμβαση συνδέεται άμεσα με τις αναφορές που είχε καταθέσει το Το Χαμόγελο του Παιδιού, κατόπιν καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου. Όπως έγινε γνωστό, ζητήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις από τους αρμόδιους φορείς που είχαν χειριστεί τις σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο τίθεται και το ενδεχόμενο στοιχειοθέτησης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Σε ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος, επισημαίνοντας ότι είχε ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές ήδη από το 2022 για δύο ανήλικα αδέλφια που ζούσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Όπως αναφέρεται, από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε διαβιβάσει επείγουσα αναφορά, κάνοντας λόγο για παιδιά που ζούσαν ουσιαστικά μόνα, με τον πατέρα φυλακισμένο και τη μητέρα χρήστη ουσιών. Το μικρότερο από τα δύο παιδιά είναι ο 16χρονος που σήμερα κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου, με τον οργανισμό να σημειώνει ότι πρόκειται για τραγωδία που ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αποτραπεί με έγκαιρη και ουσιαστική υποστήριξη.

Στο μεταξύ, νέα ερωτήματα προκαλούν και οι εκτιμήσεις για τη βιαιότητα του ξυλοδαρμού. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο MEGA, ανέφερε ότι τα τραύματα του 17χρονου δεν παραπέμπουν μόνο σε χτυπήματα με γυμνά χέρια, κάνοντας λόγο για σπασμένη μύτη, κοψίματα στα χείλη και σπασμένα δόντια, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί κάποιο αντικείμενο, όπως σιδερογροθιά.





Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η δημόσια έκκληση της αδελφής του θύματος, η οποία ζήτησε να «σπάσει η σιωπή» και να μιλήσει όποιος γνωρίζει το παραμικρό. Όπως τόνισε, η οικογένεια ζητά την πλήρη αλήθεια για τις συνθήκες του θανάτου του 17χρονου, καταγγέλλοντας ότι «κανείς δεν τον προστάτευσε» και θέτοντας ευθέως ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου. Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός το επόμενο πρωί σε υπόγειο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε προηγηθεί συνάντηση με τον 16χρονο και άλλα άτομα σε κεντρικό σημείο της πόλης, απέναντι από τη Μητρόπολη, πριν οι δύο ανήλικοι απομακρυνθούν και ξεσπάσει ο μοιραίος καβγάς. Μετά τον ξυλοδαρμό, το παιδί ζήτησε να επιστρέψει στο σπίτι του λόγω αδιαθεσίας, όμως δεν πρόλαβε να ζητήσει βοήθεια.

