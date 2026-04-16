Θάνατος 19χρονης: «Όλα τα παιδιά κάνουν ναρκωτικά, άλλα είναι τυχερά, άλλα όχι»

Σοκάρει η μητέρα του 23χρονου συλληφθέντα το θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Συγκεκριμένα υποστήριξε πως «που και που» σε «όλα τα παιδιά αρέσουνε» τα ναρκωτικά.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το’ χουμε» του ΣΚΑΪ, εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στους γονείς της Μυρτώς και τόνισε πως ο γιος της βρίσκεται σε σοκ και ούτε τρώει ούτε πίνει νερό και πως θα βρεθεί άδικα στη φυλακή.

Όμως όσον αφορά τη χρήση ναρκωτικών η οποία έγινε στο δωμάτιο του καταλύματος, η μητέρα του 23χρονου τόνισε πως: «Στην σημερινή εποχή τα πιο πολλά παιδιά κάνουν αυτό που έχει γίνει εκείνο το βράδυ και άσε εμείς να νομίζουμε ότι το παιδί μας πάει μια βόλτα. Δεν είναι χρήστης ναρκωτικών το παιδί μου, απλά πού και πού, όπως όλα τα παιδιά, τους αρέσουνε να κάνουνε αυτό… Άλλοι είναι πιο τυχεροί, άλλοι όπως η κοπέλα, είναι άτυχοι. Το παιδί μου αυτήν την στιγμή είναι σε σοκ. Δεν τρώει και δεν πίνει».

Η ίδια περιμένει την αλήθεια να φανεί και τόνισε πως: «Και το δικό μου παιδί, που θα πάει μέσα, άδικα θα πάει».

Δεν ξέρει γιατί κατηγορείται ο γιος της, η μητέρα του αρσιβαρίστα

Η μητέρα του 26χρονου πρώην αρσιβαρίστα ο οποίος εμπλέκεται στο θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από την Κεφαλονιά, δεν ξέρει γιατί κατηγορείται ο γιος της ενώ τονίζει πως το παιδί της δεν έχει καμία σχέση με ναρκωτικά. Όπως είπε η ίδια, το παιδί της μέχρι πρόσφατα, ταξίδευε στην Κεφαλονιά προκειμένου να βγάλει δίπλωμα προπονητή άρσης βαρών.

Όσον αφορά το αν γνώριζε την 19χρονη Μυρτώ, η ίδια απάντησε πως «όλο το νησί τη γνώριζε» και πως ο γιος της δεν έκανε παρέα μαζί της, λόγω της διαφοράς ηλικίας τους.

«Εγώ που είμαι μάνα του, δεν ξέρω τίποτα. Ο δικηγόρος μας, τρεις δικηγόροι που έχουμε δεν ξέρουν τίποτα και έχουν βγάλει τα όργια του αιώνα. Μια κοπέλα έχει πεθάνει και δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι με ανησυχεί και με στεναχωρεί εμένα. Δεν ξέρουμε γιατί κατηγορείται ο γιος μου αυτήν τη στιγμή» ανέφερε η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα σε επικοινωνία με την εκπομπή Live News του Mega και πρόσθεσε πως: «Ούτε χρήση ναρκωτικών έχει κάνει, ούτε τίποτα. Μέχρι και πρότινος ερχόταν στην Κεφαλονιά γιατί έπαιρναν εκπαίδευση».

Τι της είπαν οι διασώστες

Αναφερόμενη στους διασώστες που παρέλαβαν την 19χρονη από το πάρκο όπου την είχαν εγκαταλείψει οι νεαροί, η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα είπε: «Οι ΕΚΑΒίτες μου είπανε ότι το παιδί μου, πήρε μια κοπέλα και την έβαλε μέσα στο ασθενοφόρο σήμερα. Οι ΕΚΑΒίτες μου το είπαν γιατί με ξέρουν. Ούτε κόντρες κάνουν, ούτε τίποτα. Τώρα τι ακριβώς θέλουν; Μου είπαν οι ΕΚΑΒίτες αυτό το πράγμα και ότι έχει πάει ο γιος μου μόνος του στην αστυνομία. Δεν έχει καμία σύλληψη. Πήγε μόνος του λέει στην αστυνομία. Μάλλον για να πει για το γεγονός. Γιατί άμα έβαλε την κοπέλα μέσα στο ασθενοφόρο, πάει να πει ότι κάτι έγινε για να τη βάλει στο ασθενοφόρο».

Σε ερώτηση αν ήξερε την 19χρονη Μυρτώ, η μητέρα του αρσιβαρίστα απάντησε θετικά και τονίζοντας πως: «Όλοι τη ξέρουμε, όλοι, σε όλο το νησί τη ξέρουμε» ενώ πρόσθεσε πως δεν έκανε παρέα με το παιδί της επειδή ήταν πολύ πιο μικρή από εκείνον.

Η ανάρτησή της

Για μια στιγμή όπου η πραγματικότητα παραμορφώνεται, έκανε λόγο η μητέρα του 26χρονου αρσιβαρίστα σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα. «Σε κάθε ανθρώπινη ιστορία υπάρχει μια στιγμή όπου η αλήθεια συγκρούεται με την κρίση των άλλων. Μια στιγμή όπου η πραγματικότητα παραμορφώνεται, όχι από τα γεγονότα αλλά από την ανάγκη να αποδοθούν ευθύνες εκεί όπου ίσως δεν ανήκουν. Ο θάνατος ως το πιο οριστικό και αμετάκλητο γεγονός συχνά γεννά ερωτήματα, πόνο και θυμό, συναισθήματα που αναζητούν διέξοδο, ακόμη κι αν αυτή οδηγεί σε άδικες κατηγορίες. Το άδικο φταίξιμο για έναν θάνατο δεν είναι απλώς μια παρεξήγηση είναι ένα βάρος που μπορεί να στιγματίσει συνειδήσεις, να αλλοιώσει σχέσεις και να διαστρεβλώσει την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



