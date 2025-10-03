Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια

Κατεπείγουσα έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Καταγγελίες συγγενών για διαφωνίες μεταξύ γιατρών και ελλιπή παρακολούθηση.

 

Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια
03 Οκτ. 2025 7:54
Pelop News

Νέες εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα έρχονται στο φως, μετά το αλλεργικό σοκ που υπέστη στο νοσοκομείο. Η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η οικογένεια της γυναίκας καταθέτει μήνυση και ζητά την εκταφή της σορού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το νοσοκομείο, στην 28χρονη χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση (κεφαλοσπορίνη), στην οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει λίγα λεπτά αργότερα. Γιατρός που βρισκόταν εκεί περιέγραψε την αντίδραση ως «ραγδαία», τονίζοντας πως το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα.

Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου

Ωστόσο, συγγενείς της γυναίκας καταγγέλλουν σειρά παραλείψεων. Όπως αναφέρουν, υπήρξε διαφωνία γιατρών σχετικά με τη χορήγηση της αντιβίωσης, ενώ την κρίσιμη στιγμή δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση στον θάλαμο. Η αδελφή της 28χρονης περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές, σημειώνοντας πως οι γιατροί πάλευαν να τη διασωληνώσουν ενώ τα ζωτικά της όργανα κατέρρεαν ένα-ένα.

Επιπλέον, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατό της, χωρίς να έχει προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, αυτό συνέβη επειδή δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από την οικογένεια.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε την κατάθεση μήνυσης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζήτησε εκταφή, ώστε να διενεργηθούν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, με τους συγχωριανούς της να μιλούν για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα, η απώλεια της οποίας έπεσε «σαν κεραυνός» στην κοινότητα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:04 Χαμάς: Ζητά αλλαγές για να απαντήσει «θετικά» στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
8:03 Τραμπ: Απειλεί με απολύσεις και περικοπές αν συνεχιστεί το shutdown στις ΗΠΑ
7:56 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:54 Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια
7:49 Μόναχο: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο, το έκλεισαν αναφορές για drones
7:41 Στα ύψη τα ληξιπρόθεσμα: Χρέη άνω των 160 δισ. ευρώ σε Εφορία και Ταμεία
7:40 Στρατιωτική θητεία: Τέλος από Δένδια στις αναβολές για ψυχολογικούς λόγους
7:32 Ανοιξαν πυρ στην Ομόνοια, ένας τραυματίας από πυροβολισμούς
7:24 Συνέχεια της κακοκαιρίας σήμερα με καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, η πρόγνωση για την Πάτρα
7:12 Αγώνας επιβίωσης
23:57 Μέσι: Περιοδεία στην Ινδία με ποδόσφαιρο, Bollywood, συναυλίες και φεστιβάλ φαγητού!
23:36 Αυτός είναι ο τρόπους που πρέπει να μιλάτε στον σκύλο σας για να σας καταλαβαίνει!
23:20 Η μάχη του Σεπτεμβρίου στη μικρή οθόνη, οι νικητές και οι χαμένοι!
23:03 «Ο άνθρωπος που μου σκότωσε τα παιδιά μου πρέπει να πληρώσει. Ζητάω μία δίκαια δικαιοσύνη» συγκλονίζει η χαροκαμένη μάνα Ιωάννα Καραχρήστου
23:00 Νετανιάχου: Συνεχάρη το Ναυτικό, τουλάχιστον 400 συλλήψεις
22:55 «Η FIFA δεν μπορεί να λύσει γεωπολιτικά προβλήματα», διπλωματική στάση Ινφαντίνο
22:45 ΗΠΑ: Κυνηγός πυροβόλησε και σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο!
22:41 Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο σε καφενείο με τραυματία!
22:32 Η μεγάλη κλήρωση Τζόκερ
22:20 Μάντσεστερ: Δύο νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες έξω από συναγωγή, το Ισραήλ κατηγορεί τη Βρετανία για αδράνεια ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 3/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ