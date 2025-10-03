Θάνατος 28χρονης εγκύου στην Άρτα: Παρέμβαση εισαγγελέα, τι ζητά η οικογένεια

Νέες εξελίξεις γύρω από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα έρχονται στο φως, μετά το αλλεργικό σοκ που υπέστη στο νοσοκομείο. Η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ η οικογένεια της γυναίκας καταθέτει μήνυση και ζητά την εκταφή της σορού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το νοσοκομείο, στην 28χρονη χορηγήθηκε ενδοφλέβια αντιβίωση (κεφαλοσπορίνη), στην οποία παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει λίγα λεπτά αργότερα. Γιατρός που βρισκόταν εκεί περιέγραψε την αντίδραση ως «ραγδαία», τονίζοντας πως το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα.

Μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατέθεσε η οικογένεια της 28χρονης εγκύου

Ωστόσο, συγγενείς της γυναίκας καταγγέλλουν σειρά παραλείψεων. Όπως αναφέρουν, υπήρξε διαφωνία γιατρών σχετικά με τη χορήγηση της αντιβίωσης, ενώ την κρίσιμη στιγμή δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση στον θάλαμο. Η αδελφή της 28χρονης περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές, σημειώνοντας πως οι γιατροί πάλευαν να τη διασωληνώσουν ενώ τα ζωτικά της όργανα κατέρρεαν ένα-ένα.

Επιπλέον, ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες από τον θάνατό της, χωρίς να έχει προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με πηγές του νοσοκομείου, αυτό συνέβη επειδή δεν υπήρξε σχετικό αίτημα από την οικογένεια.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε την κατάθεση μήνυσης για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και ζήτησε εκταφή, ώστε να διενεργηθούν νεκροψία-νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, με τους συγχωριανούς της να μιλούν για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα, η απώλεια της οποίας έπεσε «σαν κεραυνός» στην κοινότητα.

