Θάνατος 67χρονης στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Στο μικροσκόπιο τα πρωτόκολλα μεταφοράς ΑμεΑ – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε φάση διερεύνησης περνά η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης Μαρίας Λαδά, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διαδικασία αποβίβασής της στον Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Αν και το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, το βάρος πλέον μετατοπίζεται στα ερωτήματα για το εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Η 67χρονη, επιβάτιδα ΑμεΑ από την Κεφαλονιά και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων ΑμεΑ «Υπερίων», είχε μεταβεί στην Αθήνα για να συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες.

Κατά την αποβίβασή της με ειδικό όχημα εξυπηρέτησης επιβατών με μειωμένη κινητικότητα, η ράμπα φέρεται να μην προσαρμόστηκε πλήρως στο σημείο εξόδου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η πρόεδρος της Ένωσης «Υπερίων», Σοφία Μαροπούλου, επικαλούμενη ενημέρωση από την οικογένεια, ο οδηγός του οχήματος επιχείρησε να τη στηρίξει, όμως «έπεσαν και οι δύο μαζί στο κενό».

Η Μαρία Λαδά υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον θώρακα. Όπως μεταφέρθηκε, οι γιατροί εκτιμούν ότι προκλήθηκε εσωτερική αιμορραγία.

Η διακομιδή και η κατάληξη

Κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου, η 67χρονη είχε τις αισθήσεις της. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ένωσης σε ραδιοφωνική της παρέμβαση, όταν ρωτήθηκε αν επιθυμεί την κλήση της αστυνομίας, φέρεται να απάντησε: «Αφήστε πρώτα να δω την υγεία μου και μετά βλέπουμε».

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγες ώρες αργότερα. Ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε επίσης για ιατρική αξιολόγηση.

Τα πρωτόκολλα και τα ερωτήματα

Η εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα στα αεροδρόμια διέπεται από συγκεκριμένα τεχνικά και λειτουργικά πρωτόκολλα, τα οποία προβλέπουν ελέγχους στον εξοπλισμό, εκπαίδευση του προσωπικού και ασφαλή τοποθέτηση ραμπών και ανυψωτικών μηχανισμών.

Οι αρμόδιες Αρχές, σε συνεργασία με τον πάροχο της υπηρεσίας, εξετάζουν:

εάν το όχημα και η ράμπα λειτουργούσαν κανονικά,

αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας,

εάν υπήρξε ανθρώπινο λάθος ή τεχνική δυσλειτουργία,

ποιες ήταν οι ακριβείς συνθήκες τη στιγμή της πτώσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένεια και γνωστοποίησε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική διαδικασία διερεύνησης για να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά.

Η παρέμβαση της Ένωσης «Υπερίων»

Η Ένωση «Υπερίων» υπογραμμίζει ότι το γεγονός δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, θέτοντας ζήτημα ασφάλειας υποδομών και ουσιαστικής εφαρμογής των κανόνων προσβασιμότητας.

Παράλληλα, συγκαλεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα, η στήριξη της οικογένειας και οι ενέργειες που θα αναληφθούν.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με το βασικό ερώτημα να αφορά το εάν εφαρμόστηκαν στην πράξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή μετακίνηση επιβατών ΑμεΑ και αν προκύπτουν ευθύνες.

